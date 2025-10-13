Giulia De Lellis torna a casa con la figlia Priscilla: la dedica a Tony Effe scatena la polemica

Giulia De Lellis torna a casa con Priscilla ma la dedica a Tony Effe divide i fan e scoppia la bufera social.

Giulia De Lellis è ufficialmente tornata a casa con la piccola Priscilla. Dopo giorni di silenzio e riservatezza, l’influencer ha condiviso sui social la sua emozione nel vivere le prime ore da mamma. La notizia della nascita era arrivata l’8 ottobre con una tenera foto pubblicata su Instagram, in cui la neonata dormiva sul petto del papà, il rapper Tony Effe. Nella giornata di ieri, domenica 12 ottobre, la coppia ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma, ma non sono mancate le critiche.

Le parole di Giulia: “Sono in estasi totale”

Poche ore dopo il rientro a casa, Giulia De Lellis ha voluto ringraziare chi le è stato accanto in questi giorni speciali. Nelle sue storie Instagram, ha espresso gratitudine per il personale del Policlinico Gemelli, per la sua famiglia e per tutti coloro che le hanno inviato messaggi d’affetto.

Ma il pensiero più sentito è stato per Tony Effe: “La nostra bambina è stato un miracolo venuto al mondo nel migliore dei modi grazie a ognuno di loro. Ma più di tutti grazie all’amore della mia vita, Tony Effe, che non mi ha lasciata nemmeno un secondo“.

L’influencer ha poi confessato di essere ancora travolta dall’emozione: “Mi devo ancora riprendere da sta botta d’amore, sono in estasi totale“.

Bufera social per la dedica a Tony Effe

Ma accanto ai messaggi di affetto, non sono mancate le critiche. La dedica di Giulia De Lellis al compagno Tony Effe ha infatti diviso il pubblico. Dopo la pubblicazione del post, molti utenti hanno espresso disappunto per le parole dell’influencer, ritenendo “esagerato” ringraziare il compagno per esserle stato accanto durante il parto.

“Dovrebbe essere la base“, ha commentato una ragazza. Altri hanno scritto: “Cioè lei ringrazia lui perché le è stato vicino? Ma siamo seri?“, oppure “Questo è il minimo sindacale“.

C’è però anche chi ha preso le difese di Giulia, sottolineando il valore affettivo delle sue parole. “Si tratta di gratitudine, non di sottomissione” ha spiegato un’utente.