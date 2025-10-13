Paola Caruso, il nuovo terribile dramma: “È un vegetale”

Paola Caruso si commuove a Verissimo parlando della madre Wanda, gravemente malata e ricoverata in ospedale.

Dolore e commozione hanno segnato l’ultima intervista di Paola Caruso a Verissimo. La showgirl, visibilmente provata, ha raccontato con le lacrime agli occhi la difficile situazione della madre Wanda, da tempo malata e ora ricoverata in ospedale in condizioni gravissime. Le parole di Paola, cariche di amore e disperazione, hanno toccato il cuore del pubblico, rivelando una nuova tragedia nella sua vita.

Paola Caruso parla della madre: “Dovrei lasciarla andare”

Seduta di fronte a Silvia Toffanin, Paola Caruso ha trovato a fatica la forza di parlare.

“Mamma è in ospedale da un mese e mezzo. È allettata, non si muove quasi più. Quando arrivo e la chiamo, si sveglia e mi cerca con gli occhi” ha detto tra le lacrime.

La showgirl ha raccontato che la signora Wanda, la donna che l’ha adottata quando era piccolissima, ha avuto un trombo che le ha causato un’embolia polmonare bilaterale. “Da quel momento non è più stata la stessa. È un vegetale, ma è cosciente. Il suo cuore è buono. Perché dovrei lasciarla andare?” ha aggiunto con voce rotta dall’emozione.

Qui il video dell’intervista.

La 40enne non ha nascosto il dolore di dover affrontare tutto da sola: “Purtroppo non ho nessuno. La mia famiglia sono mio figlio e la mia mamma. Mio padre non ce l’ho da tanti anni, e l’idea di perderla mi distrugge“.

Il dolore di una figlia

Paola Caruso ha voluto sottolineare quanto l’amore per sua madre sia la forza che la tiene in piedi. “Io ho solo la mia mamma, se perdo anche lei…” ha detto commossa. Nonostante la gravità della situazione, Paola non vuole rinunciare alla speranza: “La malattia c’è, e lei è un vegetale, ma io voglio tenerla in vita finché posso. Quando arrivo, sento che mi riconosce“.

La madre di Paola, malata di Alzheimer da anni, è assistita da un’équipe di medici a Novara. “Ho trovato persone meravigliose“, ha raccontato. Tuttavia, la donna non riesce più a nutrirsi e ha dovuto affrontare un delicato intervento chirurgico.