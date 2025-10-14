Giorgia ed Emanuel Lo, la “brutta lite al ristorante”: svelata la reazione del figlio

Giorgia racconta una lite con Emanuel Lo e la reazione inaspettata del figlio: “Se non la smettete me ne vado”.

Durante un’intervista radiofonica, Giorgia ha raccontato con alcuni dettagli sulla sua vita privata e professionale. Tra una battuta e l’altra, la cantante ha parlato del suo rapporto con Emanuel Lo, del loro figlio e dei rumor che la vorrebbero accanto a Carlo Conti sul palco di Sanremo 2026. Ma c’è stato un aneddoto che ha attirato l’attenzione dei fan. Scopriamo che cosa è successo.

“Io ed Emanuel Lo? Una coppia di esauriti”

Con la spontaneità che da sempre la contraddistingue, Giorgia si è lasciata andare a una confessione in diretta su RDS, dove ha parlato del suo lungo legame con Emanuel Lo, coreografo e insegnante della scuola di Amici.

“In quegli scorci che concediamo sembriamo simpatici – ha spiegato – ma in realtà siamo una coppia di esauriti come un po’ tutti. Quando stai insieme da vent’anni ti dividi tra l’amore e l’odio, è normale».

Per confermare quanto detto, la cantante ha raccontato un episodio divertente ma significativo accaduto di recente: “Qualche sera fa abbiamo avuto una brutta lite al ristorante. A un certo punto nostro figlio ci ha guardati e ha detto: “Adesso se non la smettete mi alzo e me ne vado“. Sembrava lui il genitore e noi i figli“.

La verità sui rumor di Sanremo 2026

Nell’intervista, Giorgia ha voluto chiarire anche le indiscrezioni che la vedrebbero sul palco del prossimo Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti.

“Ho letto questa cosa che girava ma non è vero niente. Non mi ha chiamata nessuno e nessuno ha detto niente. Non so da dove sia partita questa voce, anche perché mi manca solo quello” ha commentato con ironia.

La cantante, infatti, è già impegnata con la nuova edizione di X-Factor, il lancio del suo album G in uscita il 7 novembre e le tappe del tour che si prolungherà nei prossimi mesi.