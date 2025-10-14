Un nuovo arrivo in famiglia, Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi genitori per la terza volta: è nata Bianca Carolina Marta.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono diventati genitori per la terza volta. La coppia più riservata del Principato di Monaco ha accolto la nascita della loro prima figlia femmina, Bianca Carolina Marta, come riportato da Paris Match. Il lieto evento sarebbe avvenuto il 13 ottobre, ma né Beatrice né Pierre hanno ancora condiviso la notizia sui social, nel pieno rispetto della loro tradizione di discrezione familiare. Dopo otto anni di matrimonio e due figli maschi, Stefano e Francesco, la famiglia Casiraghi-Borromeo si allarga con un tocco di rosa.

Un nome pieno di significato

Il nome scelto per la piccola non è casuale: Bianca Carolina Marta è un omaggio alle due nonne della coppia, la principessa Carolina di Monaco, madre di Pierre, e Marta Marzotto, nonna di Beatrice. Una scelta che sottolinea il forte legame con le radici familiari e il valore delle figure femminili nella loro storia.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, che la scorsa estate hanno festeggiato dieci anni di matrimonio, hanno sempre mantenuto un profilo basso durante le gravidanze, preferendo vivere questi momenti lontano dai riflettori.

Le prime indiscrezioni su una possibile terza gravidanza erano emerse lo scorso giugno, quando Beatrice era stata fotografata durante un evento a Barcellona e successivamente alla sfilata Dior Homme a Parigi, con un abito ampio che lasciava intravedere il pancione.

Tra impegni professionali e vita privata

Negli ultimi anni Beatrice Borromeo ha saputo bilanciare con eleganza carriera e famiglia.

Giornalista e documentarista affermata, ha fondato la casa di produzione Astrea Films e prodotto la docu-serie “Il Principe“, dedicata a Vittorio Emanuele di Savoia, oltre a lavorare – secondo alcune fonti – a una nuova saga sulla dinastia Grimaldi.

Pierre Casiraghi, invece, continua il suo ruolo nell’impresa edile di famiglia e come vicepresidente dello Yacht Club di Monaco.