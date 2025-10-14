“Mi stavo lasciando andare”: la confessione di Miriam Leone sul post gravidanza

Miriam Leone racconta il post gravidanza dopo la nascita del figlio Orlando: “Mi sono ritrovata con un po’ di chili in più”.

Miriam Leone ha raccontato un aspetto inedito della sua vita privata a La Stampa, rivelando il delicato periodo del post gravidanza dopo la nascita del piccolo Orlando, avuto dal marito Paolo Carullo il 29 dicembre 2023. L’attrice, oggi 40enne, protagonista del film “Amata”, ha condiviso le sensazioni provate nei mesi successivi al parto, tra dolcezza, cambiamento e la scoperta di un nuovo equilibrio.

“Mi stavo un po’ lasciando andare” confessa, ammettendo di aver fatto i conti con una taglia in più e con un rapporto con il corpo tutto da riscoprire. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Il percorso per rimettersi in forma

L’ex Miss Italia, da sempre molto esigente con se stessa, ha rivelato come la maternità l’abbia aiutata a guardarsi con occhi più indulgenti.

“Sono sempre stata severa, ma con il tempo ho cercato di addolcirmi” spiega. La gravidanza, racconta, è stata per lei un periodo di serenità: “L’ho vissuta in uno stato di grazia, senza fastidi né nausea. Ho allattato tanto e mi sono ritrovata con qualche chilo in più, che all’inizio non mi pesava“.

Miriam Leone Paolo Carullo

Ma ha aggiunto: “Poi però mi sono resa conto che mi stavo un po’ lasciando andare, e non è da me“.

Il ritorno alla forma e la riscoperta di sé

Dopo un anno trascorso a dedicarsi completamente al figlio, Miriam ha deciso di tornare in palestra, ma con un approccio diverso da quello di un tempo.

“Ho iniziato ad allenarmi come un’atleta, lavorando sul respiro e sulla concentrazione positiva, senza impormi di perdere chili a tutti i costi” spiega. L’obiettivo non era soltanto estetico, ma soprattutto interiore: “Volevo capire di nuovo chi fossi io. Quando nasce un figlio, per un po’ si diventa una cosa sola, ma poi serve un distacco, bisogna ritrovare i propri confini. Il lavoro sul corpo mi ha aiutato a non darmi mai per scontata“.

Oggi Miriam Leone appare più consapevole e serena. La maternità, racconta, le ha insegnato a dare priorità a ciò che conta davvero. “Voglio passare tanto tempo con mio figlio, anche se ferma, senza fare nulla. Ma grazie a mio marito riesco a conciliare famiglia e lavoro: accade quando un uomo si assume il 50% del carico” ha raccontato.