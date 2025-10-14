“Lo faccio da sola”: Antonella Clerici sbotta in diretta con la Rai per il suo show

Antonella Clerici critica in diretta Rai per l’assenza di promozione a The Voice Senior, in partenza il 14 novembre.

Antonella Clerici ha scelto il palcoscenico di “È sempre mezzogiorno” per esprimere tutto il suo disappunto verso la gestione della comunicazione da parte della Rai in merito alla nuova edizione di The Voice Senior. Dopo lo “schiaffo” di Gigi D’Alessio, la conduttrice ha voluto dire la sua, rompendo il silenzio e puntando il dito contro l’assenza di promozione per il programma, che tornerà in onda il 14 novembre.

L’emozioni in studio con Sveva Casati Modigliani

La puntata, come riportato da Libero.it, si è arricchita anche di un momento particolarmente sentito grazie alla presenza della scrittrice Sveva Casati Modigliani, ospite per una chiacchierata in studio. L’incontro ha colpito profondamente non solo Antonella Clerici, ma anche una delle chef della trasmissione, che ha raccontato con entusiasmo quanto accaduto dietro le quinte: “Ho incontrato nel camerino Sveva e abbiamo parlato un attimo…Ha una carica di energia e di bei pensieri…Good vibes…È stupenda“.

Antonella Clerici e la stoccata alla Rai per The Voice Senior

Durante la puntata andata in onda lunedì 13 ottobre, aggiunge Today, la conduttrice ha commentato in diretta la totale mancanza di spot dedicati al programma, lasciando trasparire una certa amarezza. “Il bello di The Voice Senior non è solo il racconto delle storie ma anche la scelta delle canzoni, che non sono mai banali“, ha affermato nel corso della trasmissione.

“Io spesso risento delle canzoni che magari mi ero dimenticata e mi emoziono. Secondo me questo è il bello di questa trasmissione e, se mi posso permettere, The Voice è un grande programma“, ha aggiunto. A meno di un mese dal debutto, però, la Clerici non ha potuto fare a meno di sottolineare come la Rai non abbia ancora promosso ufficialmente lo show.

“The Voice Senior ritorna dal 14 novembre, io intanto inizio a dirlo… Sto aspettando i promo che vadano in onda… Intanto io inizio a dirlo, va bene? Perché non ne vedo, quindi inizio a fare pubblicità da sola…“, ua stoccata che sembra rivolta direttamente ai vertici dell’azienda.