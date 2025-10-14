“Una mancanza di rispetto”, Antonella Fiordelisi lancia una bomba sul tradimento di un ex

Antonella Fiordelisi, ospite a “La Volta Buona”, racconta la fine di una relazione a causa del sospetto di tradimento.

Antonella Fiordelisi, innamoratissima oggi di Giulio Fratini, durante la puntata del 14 ottobre del programma “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo, ha parlato apertamente di una relazione finita a causa del sospetto di un tradimento. Ecco, a seguire, le sue dichiarazioni.

La nascita dell’amore con Giulio Fratini

In una recente intervista rilasciata a Novella 2000, riportata da Leggo.it, Antonella Fiordelisi ha parlato della sua attuale relazione con Giulio Fratini, rivelando com’è nata e cresciuta la loro storia. “All’inizio l’aspetto estetico è stato fondamentale. Io piacevo a lui, e anche lui mi piaceva perché era un bel ragazzo, però finiva là“, ha spiegato l’ex gieffina. Solo con il tempo, frequentandosi, ha scoperto altre qualità nell’ex di Elisabetta Gregoraci: “Ho avuto modo di vedere che non è solo bello, ma anche bravo, intelligente e ha tante altre qualità“.

“Subito abbiamo capito che dovevamo stare insieme a tutti gli effetti perché eravamo entrambi gelosi. A quel punto a tenerci uniti non era più solo l’attrazione fisica. C’era già un sentimento. Diciamo che ci siamo fidanzati subito, dopo qualche settimana“, ha concluso.

Antonella Fiordelisi racconta il presunto tradimento di un ex

Nel salotto di Rai 1, rispondendo alla domanda di Caterina Balivo su eventuali tradimenti subiti, Antonella Fiordelisi ha raccontato con schiettezza cosa l’ha portata a chiudere una relazione del passato.

Pur senza rivelare l’identità dell’ex fidanzato, l’ex gieffina ha spiegato che, pur non avendo mai avuto prove certe di un tradimento, il sospetto le è bastato per allontanarsi definitivamente. “Avevo il dubbio e ho lasciato. Avevo il dubbio che mi avesse tradito. Non ho mai avuto la certezza“, ha ammesso.

Per lei, infatti, la trasparenza è fondamentale: “Per me è già una mancanza di rispetto se non mi dice che ha incontrato una determinata persona a cena fuori con amici. Poi anche mancanza di fiducia, di rispetto“.