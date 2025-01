Miriam Leone celebra il primo compleanno e il battesimo del figlio Orlando in Sicilia. Le foto della festa in famiglia.

Miriam Leone e suo marito Paolo Carullo stanno vivendo giorni di grande felicità. Nella giornata di ieri, infatti, hanno festeggiato il primo compleanno del loro figlio Orlando con una doppia celebrazione. La coppia ha scelto di tornare in Sicilia, precisamente a Torre Archirafi, per condividere questi momenti speciali con le famiglie di entrambi.

Durante queste festività, che comprendono anche le celebrazioni natalizie e l’inizio del nuovo anno, Miriam ha voluto condividere alcune dolci foto sui suoi social, immortalando anche il battesimo e il compleanno del piccolo Orlando.

Miriam Leone: battesimo e compleanno di Orlando

Il primo compleanno di Orlando è stato l’occasione per Miriam e Paolo di organizzare una festa doppia: oltre al compleanno, il bambino ha ricevuto anche il sacramento del battesimo.

La gioia di Miriam e Paolo è palpabile, e le immagini che la stessa Miriam ha postato su Instagram raccontano l’amore e la felicità del momento. “Buon primo compleanno, bambino meraviglioso” ha scritto Miriam emozionata.

“Da un anno il mio cuore si è allargato, ha preso spazio, si è aperto, è diventato più grande per contenere e donare tutto l’Amore incredibile che la tua esistenza genera ogni giorno. Sei pura gioia, bambino dolce, grazie di essere arrivato nella nostra famiglia. Questa festa piena di persone che ti vogliono bene è per te” scrive ancora.

Un anno di amore e felicità per la famiglia Leone

Per l’occasione speciale, Miriam ha scelto un look elegante ma sobrio, con un abito dal taglio anni ’80 in nero, decorato con margherite e un colletto bianco ornato.

Per coprirsi dal freddo siciliano, ha abbinato un cappotto bianco dal taglio elegante. L’outfit è stato completato con occhiali maculati. Un look raffinato, perfetto per un evento tanto speciale.

Quest’anno è stato davvero speciale per la famiglia dell’attrice che ha dato il benvenuto al piccolo Orlando.