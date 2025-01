Scontro in diretta tra Giancarlo Magalli e Paolo Fox, le parole del conduttore fanno calare il gelo in studio.

Un incontro decisamente sopra le righe quello tra Giancarlo Magalli e Paolo Fox nella puntata del 29 dicembre di Domenica In, condotta da Mara Venier. Dopo anni di lavoro fianco a fianco a I fatti vostri, i due si sono ritrovati sul piccolo schermo e, come prevedibile, non sono mancate frecciatine e battute ironiche. Ma c’è stata una frase pronunciata da Magalli che ha fatto calare il gelo in studio. Scopriamo che cosa è successo.

Giancarlo Magalli e Paolo Fox: legame professionale e vecchie schermaglie

Il siparietto ha avuto inizio quando Magalli, con il suo consueto sarcasmo, ha commentato la presenza di Fox, dichiarando: “Non mi sei mancato per niente, da vent’anni cerco di ucciderti“.

L’astrologo, dal canto suo, ha mantenuto il tono giocoso, rispondendo con la stessa ironia. Tra il pubblico e i social, l’episodio non è passato inosservato, e ha suscitato grande divertimento e curiosità.

Paolo Fox

Il duo Magalli-Fox non è nuovo a dinamiche di questo tipo. Durante gli anni trascorsi insieme a I fatti vostri, i due hanno spesso animato il programma con battute al vetriolo e momenti di tensione scherzosa. Celebre il rimprovero di Fox nel 2016, quando interruppe il conduttore per reclamare spazio durante la sua rubrica sull’oroscopo.

Lo scontro tra Paolo Fox e Giancarlo Magalli

Anche durante la pandemia, i loro scambi non mancarono di stupire. Fox, restio a partecipare alla trasmissione in un momento così delicato, si trovò comunque al centro delle battute taglienti di Magalli, che con ironia aveva commentato: “In Rai entrano tanti imbecilli, per lei sfido tutto“.

Durante l’incontro a Domenica In, Paolo Fox è tornato a fare quello che sa fare meglio: raccontare il destino dei segni zodiacali per il nuovo anno. Quando arriva il turno del Cancro, il segno di Magalli, il conduttore non perde occasione per lanciare un’altra stoccata: “Fox ne dice tante, una alla fine la azzecca“.