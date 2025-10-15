Bianca Balti “scartata” dalla sfilata di Victoria’s Secret: la vergognosa risposta dopo il cancro

Bianca Balti racconta su Substack il rifiuto di Victoria’s Secret dopo aver chiesto di tornare in passerella per rappresentare le donne malate di cancro.

Dopo aver parlato apertamente della sua depressione, Bianca Balti torna a farsi sentire con una nuova newsletter pubblicata su Substack, dove racconta con amarezza l’esclusione dalla sfilata di Victoria’s Secret. Un palco che per lei non è uno qualunque: proprio lì, nel 2005, aveva fatto il suo debutto internazionale.

Oggi, dopo aver condiviso pubblicamente la sua battaglia contro il cancro, sperava di calcare di nuovo quella passerella per dare voce a tutte le donne che stanno affrontando la stessa sfida. Ma la sua richiesta è stata respinta.

Bianca Balti esclusa dalla sfilata di Victoria’s Secret

La proposta della modella non era una semplice candidatura, ma un gesto potente. Bianca Balti, come riportato da Leggoi.it, voleva dimostrare che anche dopo una diagnosi di cancro si può essere forti, belle e sensuali.

“Sono diventata la voce di innumerevoli donne. Rappresento milioni di donne che hanno avuto o avranno il cancro“, ha scritto nella sua lettera inviata al brand. Poi ha aggiunto: “Voglio dimostrare loro che una diagnosi non è la fine della bellezza, della sicurezza o della sensualità. Che le cicatrici non cancellano chi siamo. La vita continua nonostante le avversità. Non sei meno donna. Sei completa. Sei sexy. Sei inarrestabile. La vita dopo il cancro può ancora essere audace, sexy e piena“.

Il rifiuto di Victoria’s Secret e la delusione della modella

Purtroppo, la risposta di Victoria’s Secret è stata un secco no: “Il cast era già stato scelto“. Una frase che pesa, soprattutto perché Bianca Balti non cercava solo un posto in passerella, ma voleva portare un messaggio.

“Nei miei 21 anni di carriera come modella, ho fatto parte di un settore che spesso definiva la bellezza in modo restrittivo. Ero una musa ispiratrice di quella versione di bellezza: bianca, magra, giovane. Ma non ho mai capito il potere della rappresentazione finché non mi sono ammalata di cancro“, ha dichiarato.

“Ho fatto questa mossa coraggiosa – conclude – perché da quando mi sono ammalata ho sentito la responsabilità di portare speranza non solo alle donne malate di cancro, ma a tutti coloro che stanno imparando a vivere di nuovo dopo le difficoltà. Il cancro mi ha insegnato che la vita è troppo breve per non provarci e che provarci non ti uccide mai”.