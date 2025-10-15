“La odio”: il siparietto inaspettato di Chiara Ferragni alla sfilata

Chiara Ferragni protagonista a Marrakech alla sfilata Guess: il “siparietto” con la cipria diventa virale sui social.

Mentre Fedez annuncia la sua nuova canzone, Chiara Ferragni è volata a Marrakech per partecipare alla sfilata del brand Guess. Insieme alla sorella Valentina Ferragni, ha sfoggiato un look total white perfettamente coordinato, posando in uno scenario da cartolina. Ma a rubare la scena è stato un “siparietto” che ha fatto il giro dei social.

In prima fila a Milano alla Fashion Week con Elodie e Annalisa

Solo qualche settimana fa, come riportato da Gazzetta.it, Chiara Ferragni è stata anche una delle protagoniste della Fashion Week di Milano, dove ha presenziato alle sfilate più attese sedendo in prima fila. In particolare, ha attirato l’attenzione durante il défilé di Roberto Cavalli, dove è stata fotografata accanto a Elodie e Annalisa. Lo scatto, diventato virale sui social, le ritrae con la scritta “Italian pop culture” sopra le teste del trio.

Durante la sfilata Guess a Marrakech, Chiara Ferragni è stata protagonista di un breve ma esilarante siparietto diventato subito virale. In un video pubblicato sul profilo Instagram del marchio di makeup dell’amico e truccatore Manuele Mameli, si vede l’influencer mentre riceve un ritocco con la cipria. L’espressione sul suo volto, definita dallo stesso amico come “un po’ schifata“, ha fatto sorridere i follower.

Il momento, catturato in modo spontaneo, è stato poi ricondiviso dall’influencer stessa sul suo profilo Instagram, accompagnato dalla frase semplice e diretta: “Io odio la cipria“. Un commento che ha divertito i suoi follower e che ha mostrato, ancora una volta, il lato spontaneo e autoironico dell’influencer. Oltre al siparietto beauty, l’imprenditrice digitale ha attirato l’attenzione per la ritrovata serenità. Insieme alla sorella Valentina, hanno incantanto i fotografi presenti all’evento.