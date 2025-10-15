Tensioni in Rai per Belen Rodriguez: malumori sul suo cachet, ma si pensa a lei per Sanremo Giovani. Scopri cosa sta succedendo.

L’approdo di Belen Rodriguez in Rai non è passato inosservato e, come prevedibile, ha già scatenato tensioni dietro le quinte. La conduttrice argentina, approdata su Radio2 con Matti da legare, è finita al centro di polemiche interne legate ai compensi e al suo ruolo nel programma. Secondo indiscrezioni raccolte da Fanpage, alcune voci all’interno di Radio Rai lamenterebbero un trattamento economico molto superiore rispetto alla media. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Guadagni di Belen: è polemica

“Belen guadagnerebbe il doppio delle altre conduttrici” si legge, fattore che avrebbe alimentato il malcontento tra colleghi e tecnici.

Il programma, in onda il lunedì e il venerdì dalle 17.30 alle 19.30, vede la partecipazione di Barty Colucci e Mario Benedetto, con le incursioni di Vincenzo De Lucia. Tuttavia, pare che Belen partecipi solo in voce e da remoto, collegandosi da Milano “Per un paio di volte a settimana“.

Un dettaglio che, unito al suo cachet elevato, avrebbe accentuato le critiche interne. “Per quanto guadagna, non sta portando frutti” avrebbe commentato una fonte anonima, alludendo al fatto che l’operazione non stia generando i risultati sperati.

Veleni e strategie in Rai: il peso di Belen Rodriguez

Il nome di Belen Rodriguez, nel frattempo, resta centrale nelle strategie Rai. Nonostante i malumori, ai piani alti di Viale Mazzini si starebbe già ragionando sul suo futuro televisivo. Secondo quanto trapelato, qualcuno tra i vertici dell’azienda avrebbe intenzione di convincere Carlo Conti a includerla nel progetto Sanremo Giovani.

“Si vuole costruire un percorso attorno a Belen, riportandola al grande palco della musica italiana“, rivela una fonte vicina alla produzione. L’idea sarebbe quella di affiancarla a Gianluca Gazzoli, già in trattativa per condurre il format che selezionerà le nuove proposte di Sanremo 2026. Le quattro puntate andranno in onda su Rai2 tra novembre e dicembre, con finale su Rai1 il 14 dicembre.