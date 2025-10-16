Belen Rodriguez rivela perché le sue storie non hanno funzionato e confessa di volere un uomo più grande e maturo.

Belen Rodriguez ha deciso di parlare apertamente del suo cuore e dei motivi che, secondo lei, hanno fatto fallire le sue relazioni passate. A 41 anni, la showgirl argentina sembra aver raggiunto una nuova consapevolezza e un diverso modo di vivere l’amore. Dopo anni sotto i riflettori e un matrimonio finito, Belen sente il bisogno di un compagno che la capisca davvero e non tema la sua personalità forte e il suo successo. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

“Vorrei un uomo serio, più grande di me”

Come riportato dal settimanale Oggi, la conduttrice ha confidato: “Gli uomini hanno sempre avuto paura di me e del mio personaggio“.

Belen non nasconde di desiderare una relazione diversa dalle precedenti, con una persona più matura e sicura di sé.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

“Oggi vorrei incontrare un uomo serio, più grande, che non entri in competizione” ha dichiarato l’argentina, una chiara volontà di cambiare rotta rispetto al passato. Il riferimento non è casuale: l’ex compagno e padre di sua figlia Luna Marì, Antonino Spinalbese, ha infatti oltre dieci anni meno di lei.

Ora la showgirl cerca stabilità e profondità, un legame basato sulla fiducia e sull’intesa, più che sulla passione immediata. “Ho voglia di un amore che duri, non di una storia che bruci in fretta” ha confidato.

La battuta a Ballando con le Stelle

Pochi giorni fa, ospite come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle, Belen ha scherzosamente chiesto a Milly Carlucci di aiutarla a trovare un fidanzato. Quando la conduttrice le ha proposto di partecipare alla prossima edizione, lei ha risposto sorridendo: “Milly, se mi trovi un marito, magari un ballerino, vengo!“.

Un momento leggero che ha mostrato, però, anche il desiderio autentico di ricominciare. Nonostante la solitudine degli ultimi tempi, Belen Rodriguez non nasconde la voglia di condividere la sua vita con qualcuno che la capisca davvero. E chissà che, questa volta, non sia quello giusto.