Sanremo 2026, Gigi D’Alessio pronto a tornare: ma non sarà da solo

Gigi D’Alessio potrebbe tornare sul palco dell’Ariston con un duetto attesissimo: le indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2026.

L’attesa per il Festival di Sanremo 2026 cresce di settimana in settimana e, come da tradizione, anche le indiscrezioni non si fanno attendere. Tra voci di ritorni illustri e possibili collaborazioni inedite, un rumor in particolare sta accendendo la curiosità del pubblico: quello che riguarda Gigi D’Alessio e un amatissimo artista napoletano della nuova generazione. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Sanremo 2026, Gigi D’Alessio e Geolier insieme sul palco

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, Gigi D’Alessio potrebbe tornare all’Ariston con un duetto speciale al fianco di Geolier, il giovane rapper simbolo della scena urban partenopea.

La notizia, rimbalzata rapidamente sui social, ha subito acceso l’entusiasmo dei fan di entrambi. “Sarebbe un modo per unire mondi diversi e parlare a più generazioni” scrive Parpiglia, sottolineando come l’incontro tra il cantautore napoletano e il giovane artista rappresenterebbe una sintesi perfetta tra tradizione e innovazione.

Geolier e Gigi D’Alessio – www.donnaglamour.it

Geolier, reduce dal secondo posto ottenuto nel 2024 e da un nuovo album in uscita, non ha ancora confermato nulla, ma il suo nome è tra i più citati per la prossima edizione. Anche Gigi D’Alessio, volto ormai familiare del Festival, potrebbe essere pronto a riportare sul palco la canzone napoletana in una veste completamente nuova.

Il possibile ritorno di Sal Da Vinci e l’attesa per l’annuncio ufficiale

Oltre al duo D’Alessio-Geolier, un altro nome fa sognare i fan: quello di Sal Da Vinci. L’artista, che ha partecipato per l’ultima volta nel 2009 con il brano “Non riesco a farti innamorare“, sarebbe in trattativa per tornare in gara a Sanremo 2026. Secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe già proposto un brano a Carlo Conti, direttore artistico della prossima edizione, sperando in un ritorno “in grande stile”.

Reduce dal successo del brano “Rossetto e caffè“, Da Vinci potrebbe così aggiungere un tocco di teatralità e romanticismo a un Festival che, a giudicare dalle anticipazioni, si preannuncia ricco di sorprese.

I nomi ufficiali saranno svelati tra novembre e dicembre, ma un fatto appare ormai certo: la musica napoletana sarà tra le grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2026.