Cecilia Rodriguez, travaglio infinito: 10 ore di induzione, fitball e la prima poppata. Le immagini

Cecilia Rodriguez racconta il parto di Clara Isabel: 10 ore di induzione, fitball e tanta emozione, le prime immagini.

Cecilia Rodriguez è diventata mamma per la prima volta. La showgirl argentina, 35 anni, ha dato alla luce la figlia Clara Isabel nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, dopo un parto lungo e intenso. A raccontare i momenti più emozionanti è stato il marito, Ignazio Moser, che ha condiviso sui social alcuni video e scatti tenerissimi dalla sala parto. La coppia, molto amata dal pubblico, ha voluto mostrare con naturalezza e ironia anche i retroscena di quelle ore piene di trepidazione e amore.

La lunga attesa per la piccola Clara Isabel

Dopo circa dieci ore di induzione, la piccola Clarita, come la chiamano i neo-genitori, non sembrava avere alcuna intenzione di nascere. È stato allora che l’ostetrica ha deciso di ricorrere a qualche espediente per incoraggiare il parto.

“Visto che Clarita non aveva intenzione di uscire, la nostra fantastica ostetrica ha deciso di far fare un balletto a Chechu” ha scritto Moser, accompagnando il tutto con un video di Cecilia che, tra sorrisi e fatica, segue le istruzioni del personale sanitario.

Cecilia, ancora emozionata, ha poi voluto condividere una foto speciale: la prima poppata della piccola Clara Isabel. Nello scatto, la neomamma appare stanca ma serena, mentre tiene la figlia avvolta in una copertina rosa. “Tutto quello che ho desiderato per anni. Ed ora, vedere voi due insieme, mi riempie il cuore come mai niente l’aveva riempito prima, vi amo per sempre” ha scritto su Instagram, accompagnando le parole con un video in cui Ignazio culla dolcemente la bambina.

Un sogno realizzato dopo anni di attesa

Il neogenitore ha commentato l’immagine con profonda tenerezza: “Questa foto è la mia nuova definizione di amore. Vedere la propria moglie conoscere e amare la sua prima figlia appena messa al mondo è qualcosa che auguro di provare a tutti almeno una volta nella vita“.

Cecilia e Ignazio, sposati dal giugno 2024, avevano raccontato di aver cercato un figlio per cinque anni, senza successo. La coppia aveva poi scelto la fecondazione assistita, e al primo tentativo la cicogna è finalmente arrivata.