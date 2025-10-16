Temptation Island, Tony Renda reagisce al nuovo amore di Jenny: la proposta inaspettata

Tony Renda commenta il nuovo amore di Jenny Guardiano e fa una proposta inaspettata alla sua ex: le sue parole.

L’ex protagonista di Temptation Island, Tony Renda, ha commentato pubblicamente la relazione tra Jenny e l’imprenditore Giovanni Tarantino, lasciando tutti senza parole. Il dj ha da poco scoperto che la sua ex fidanzata ha un nuovo amore, e non è mancata la sua reazione. Scopriamo che cosa ha detto.

Tony Renda e la reazione al nuovo amore di Jenny Guardiano

Tony Renda e Jenny Guardiano sono stati insieme per sette anni e la loro storia si è conclusa proprio dopo l’esperienza a Temptation Island, dove i due avevano mostrato le prime crepe nel loro rapporto. Oggi, Jenny ha ritrovato la serenità accanto a Giovanni Tarantino, un imprenditore che, come lei stessa ha raccontato a Fanpage, “Mi rende felice ogni giorno, è buono, dolce e molto presente“.

Un falò sulla spiaggia al tramonto – www.donnaglamour.it

La notizia della nuova relazione non è passata inosservata all’ex fidanzato, che ha voluto condividere i suoi pensieri sui social.

“Sapere che hai trovato la persona giusta con cui condividere la vita mi riempie di serenità” ha scritto Tony Renda in una storia su Instagram, aggiungendo parole che hanno commosso molti fan del programma: “Sei stata una persona speciale per me e lo sarai sempre in un angolo del mio cuore“.

La proposta inaspettata dell’ex di Temptation Island

Proprio quando sembrava che il suo messaggio si fosse concluso con un augurio, Tony Renda ha sorpreso tutti con una proposta inaspettata rivolta alla sua ex compagna. “Se un giorno deciderete di sposarvi, e se vi farà piacere, sarò felice di esserci, con il cuore colmo di amore per voi e senza alcun risentimento” ha dichiarato.

Un gesto che molti hanno interpretato come simbolo di grande maturità e rispetto per la storia passata. Nel frattempo, Jenny Guardiano continua a vivere la sua nuova relazione, un amore fatto di attenzioni e piccoli gesti che le hanno ridato fiducia: “Con Giovanni ho ritrovato la serenità che avevo perso. È stato paziente, ha saputo aspettarmi e mi ha fatto abbassare tutte le difese“.