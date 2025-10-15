Temptation Island, Jenny Guardiano presenta il nuovo fidanzato: la frecciatina all’ex Tony Renda

Jenny Guardiano di Temptation Island presenta il nuovo fidanzato Giovanni Tarantino: “Mi rende felice e mi sorprende”.

Dopo la lunga relazione con Tony Renda, l’ex volto di Temptation Island Jenny Guardiano ha deciso di raccontarsi a cuore aperto in un’intervista a Fanpage.it. Oggi è felice accanto a Giovanni Tarantino, giovane imprenditore lontano dal mondo dello spettacolo, che ha saputo riconquistarla con gesti semplici e attenzioni quotidiane. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Jenny Guardiano: “Mi rende felice”

“Passa ogni giorno a rendermi felice, mi include in tutto, è dolce e buono” ha dichiarato Jenny sul suo nuovo fidanzato, spiegando di aver ritrovato fiducia dopo un periodo in cui aveva smesso di credere negli uomini.

All’inizio, la Guardiano aveva preferito mantenere un po’ di riservatezza, condividendo solo qualche foto “misteriosa” sui social. “Avevo paura dei commenti duri, volevo proteggere questa relazione speciale, questa persona speciale” ha spiegato.

Giovanni Tarantino, come raccontato dalla stessa Jenny, è un giovane imprenditore estraneo al mondo televisivo. L’amore tra i due è nato in modo spontaneo: da una semplice conoscenza si è trasformato in un legame stabile e profondo. “È un ragazzo che si impegna tanto nel lavoro e che non smette mai di sorprendermi” ha confidato.

“Con Giovanni ho ritrovato la fiducia nell’amore”

La differenza rispetto al passato è evidente. Jenny non ha esitato a fare un confronto con l’ex Tony Renda, spiegando come il nuovo compagno riesca a farla sentire apprezzata: “Mi regala mazzi di fiori giganti, mi fa sempre delle sorprese. Nella vecchia relazione non ho mai ricevuto neanche un fiore in sette anni. Mi fa strano, ma in senso bello“.

Jenny Guardiano ha ammesso che, dopo la fine della sua storia con Renda, aveva perso ogni fiducia negli uomini. Giovanni, però, con pazienza e costanza, è riuscito a farle cambiare idea: “Non si è arreso nonostante i miei mille dubbi. Ho visto quanto si è impegnato nei miei confronti“.

Tra i momenti più significativi, l’ex protagonista di Temptation Island ha ricordato un viaggio in America che Giovanni le ha regalato ad agosto: “Non volevo partire, ma lui non sarebbe mai andato senza di me“. Oggi Jenny parla di una relazione sana e pura, in cui finalmente si sente valorizzata: “Mi mette al primo posto, parla benissimo di me e crede in noi. Insieme possiamo costruire qualcosa di bello“.