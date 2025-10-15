Terribile incidente: un celebre attore si schianta con l’auto, le sue condizioni

L’attore Alec Baldwin racconta l’incidente d’auto agli Hamptons: “Un camion enorme mi ha tagliato la strada”.

Attimi di paura per Alec Baldwin, rimasto coinvolto in un incidente d’auto mentre si trovava negli Hamptons, a New York. L’attore, noto per i suoi ruoli iconici al cinema e in televisione, era in viaggio con il fratello a bordo della macchina della moglie Hilaria quando un camion della spazzatura gli ha improvvisamente tagliato la strada. Nel tentativo di evitarlo, la vettura è finita contro un albero.

L’incidente agli Hamptons

L’episodio è avvenuto nella mattinata di martedì 14 ottobre 2025, mentre Baldwin e il fratello si stavano dirigendo all’Hamptons International Film Festival.

Secondo quanto raccontato dall’attore, un camion di grandi dimensioni avrebbe improvvisamente invaso la corsia, costringendolo a una manovra d’emergenza. L’auto, appartenente alla moglie Hilaria, è andata a sbattere contro un albero ai margini della strada.

Le immagini diffuse successivamente sui social mostrano i danni al veicolo, ma per fortuna nessuno dei due passeggeri ha riportato conseguenze fisiche. Solo un grande spavento e qualche inevitabile senso di colpa da parte dell’attore.

Le parole di Alec Baldwin: “Mi sento in colpa, ma sto bene”

A poche ore dall’incidente, Alec Baldwin ha voluto rassicurare personalmente i suoi fan pubblicando un messaggio sui social.

“Questa mattina sono rimasto coinvolto in un incidente d’auto“, ha scritto l’attore, spiegando poi le dinamiche dell’accaduto: “Un tizio con un camion enorme, grande come una balena, mi ha tagliato la strada. Per evitarlo, ho sterzato e sono finito contro un albero“.

Baldwin ha aggiunto di sentirsi dispiaciuto per aver distrutto l’auto della moglie, ma ha voluto sottolineare che non ci sono state conseguenze gravi: “Mi sento in colpa, ma va tutto bene. Sto bene, e anche mio fratello sta bene“.

L’attore ha ringraziato chi si è preoccupato per lui, ribadendo che si è trattato solo di un brutto spavento.