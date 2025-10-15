Barbara D’Urso, nuovo programma in arrivo dopo Ballando: l’indiscrezione

Dopo Ballando, Barbara D’Urso potrebbe tornare alla conduzione di un nuovo programma: l’indiscrezione bomba.

Dopo la sorprendente partecipazione a Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso potrebbe presto tornare a fare ciò che le riesce meglio: condurre un programma televisivo tutto suo. Nelle ultime ore, infatti, sono emersi rumor insistenti su un nuovo progetto che vedrebbe la conduttrice napoletana nuovamente protagonista sul piccolo schermo. Ma scopriamo i dettagli.

I rumor sul futuro di Barbara D’Urso

Dopo due anni di pausa dalla televisione, Barbara D’Urso è tornata in grande stile come concorrente di Ballando con le Stelle.

La sua partecipazione al celebre talent show di Milly Carlucci ha segnato un ritorno tanto atteso quanto discusso, e in poche settimane la conduttrice è riuscita a conquistare nuovamente il pubblico con la sua energia e determinazione.

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, il programma di Rai TV – www.donnaglamour.it

Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, però, questa esperienza sarebbe solo l’inizio di una nuova fase professionale.

“Per Barbara D’Urso sarebbe già pronto un nuovo programma” ha rivelato Venza, lasciando intendere che la presentatrice potrebbe tornare presto dietro la scrivania da conduttrice. Nonostante manchino conferme ufficiali, il solo rumor ha già infiammato il web e i social network.

Il sogno di Domenica In e il sostegno a Mara Venier

Negli ultimi mesi, si era parlato di un possibile approdo di Barbara D’Urso a Domenica In, ipotesi che lei stessa ha commentato con eleganza.

“Sarebbe meraviglioso, ma Mara Venier è bravissima da sempre. Mara resterà là, lo so e glielo auguro con tutto il cuore” ha dichiarato la conduttrice, ricordando anche un gesto di amicizia passato: “Quando lei era lontana dalla TV, sono stata io a dirle di non mollare. Le ho detto: devi tornare. E lei è tornata proprio a Domenica In. Quello è lo spazio di Mara“.

Parole che confermano il rispetto reciproco tra le due protagoniste della televisione italiana. Intanto, i fan della D’Urso restano in attesa di scoprire quale sarà il suo prossimo progetto: dopo Ballando con le Stelle, tutto fa pensare che il suo ritorno alla conduzione sia ormai vicino.