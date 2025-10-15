Ivana Castorina fa una confessione inaspettata al Grande Fratello: “Tuo figlio non è mai esistito”, la reazione dei gieffini.

Nel corso delle ultime giornate nella Casa del Grande Fratello, Ivana Castorina ha scelto di condividere con alcuni coinquilini un aspetto molto intimo del suo passato. Durante una lunga chiacchierata notturna con Grazia Kendi e Giulia Saponariu, la concorrente ha rivelato di essere una donna trans, aprendo il suo cuore con grande sincerità. “Ho vissuto due vite” ha confidato, lasciando trasparire l’emozione di chi ha dovuto affrontare un percorso di sofferenza, ma anche di rinascita.

Ivana Castorina si apre al Grande Fratello

Ivana ha raccontato di aver compreso fin da bambina la propria identità, pur trovandosi a vivere in un contesto che non sempre l’ha accettata.

“Mettevo i teli in testa per simulare i capelli lunghi e giocavo con le Barbie” ha spiegato. “I miei coetanei aspettavano i 18 anni per prendere la patente, io aspettavo i 18 anni per essere libera“.

Quel momento di libertà, però, non è arrivato senza dolore. Ricordando il confronto con la madre, Ivana ha rivelato: “Le ho detto: ‘Questa è l’ultima volta che mi vedi‘. Lei ha provato a fermarmi e io le ho risposto: ‘Tuo figlio non è mai esistito‘“.

Il percorso di Ivana: dal dolore alla rinascita

La vita di Ivana Castorina non è stata semplice. A 19 anni ha iniziato il suo percorso di transizione, dopo aver scoperto la clinica dove si sarebbe operata proprio guardando il Grande Fratello. Era l’ottava edizione, e la presenza di Silvia Burgio, la prima concorrente trans nella storia del reality, le aveva dato il coraggio di fare il passo decisivo. “Vederla felice mi ha fatto capire che anch’io potevo esserlo” ha spiegato.

Il cammino, tuttavia, è stato pieno di ostacoli. “Il giudice mi bocciò la richiesta due volte perché mi considerava troppo maschile” ha raccontato Ivana, ricordando la difficoltà di far riconoscere la propria identità. La madre, nonostante tutto, è rimasta al suo fianco: “Sono quella che sono grazie alla mia mamma” ha detto con gratitudine.

Dopo gli interventi e i momenti difficili, Ivana ha affrontato anche relazioni complicate. “Uno mi disse che gli avevo creato problemi sociali” ha rivelato. Oggi, però, Ivana è serena e sposata, pronta a vivere pienamente la sua verità.