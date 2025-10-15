Raffaella Fico, il “gesto” sui social che svela una nuova fiamma: ecco chi è

Raffaella Fico avrebbe una relazione con Armando Izzo: l’indizio su Instagram svela la nuova coppia, scopri i dettagli.

Raffaella Fico torna al centro dell’attenzione per una notizia che ha subito scatenato la curiosità dei fan. L’ex compagna di Mario Balotelli, con cui ha avuto la figlia Pia, sembra infatti avere un nuovo amore. Tutto è partito da un dettaglio social che non è passato inosservato: un gesto deciso e, secondo molti, simbolico, apparso sul suo profilo Instagram. Nessun annuncio ufficiale, ma un segnale chiaro che ha fatto pensare a una nuova relazione sentimentale.

L’indizio social che svela la relazione con Armando Izzo

Il gesto che ha insospettito i follower è stato semplice ma eloquente: Raffaella Fico ha cancellato tutti i contenuti dal suo profilo Instagram, lasciandolo completamente vuoto. Non solo, ha anche smesso di seguire quasi tutti gli account, mantenendone soltanto tre: quelli della figlia Pia e quello di Armando Izzo, difensore del Monza. Un dettaglio che per molti è bastato a confermare la nascita di una nuova coppia.

Raffaella Fico

L’indiscrezione è stata poi ripresa dall’esperta di gossip Deianira Marzano, secondo cui i due si frequenterebbero già da qualche tempo e starebbero per ufficializzare la loro relazione.

Entrambi originari di Napoli, Raffaella e Armando condividerebbero lo stesso legame con la loro terra, oltre a una certa riservatezza sulla vita privata.

Armando Izzo, la fine di un capitolo e un nuovo inizio

Il difensore del Monza era legato alla moglie Concetta, conosciuta quando aveva appena 16 anni, mentre lei ne aveva 14. Una storia lunga e importante, coronata dal matrimonio nel 2017 e dalla nascita di due figli.

Fino a poco tempo fa, Izzo aveva parlato pubblicamente dell’affetto che lo legava alla moglie, ringraziandola per il sostegno durante il difficile periodo che aveva preceduto la sua assoluzione dalle accuse di mafia e frode sportiva, avvenuta nel marzo 2025.

Negli ultimi mesi, però, qualcosa sarebbe cambiato. Le voci di una crisi coniugale si sono fatte più insistenti e l’apparente sintonia tra il calciatore e Raffaella Fico sembra confermarlo. Per ora, nessuno dei due ha commentato ufficialmente, ma il gesto social della showgirl potrebbe essere il preludio a un annuncio imminente.