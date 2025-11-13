Eleonora Boi diventa mamma dopo il morso dello squalo: l’annuncio

Dopo il morso di uno squalo durante la gravidanza, Eleonora Boi ha partorito il suo terzo figlio, Ercole. Ecco l’annuncio su Instagram.

Dopo lo spaventoso morso dello squalo che l’ha coinvolta mentre era incinta, Eleonora Boi ha finalmente potuto stringere tra le braccia il suo terzo figlio, Ercole. Un momento che arriva dopo una delle esperienze più traumatiche della sua vita. Ecco, a seguire, l’annuncio pubblicato su Instagram.

Danilo Gallinari

Eleonora Boi ricorda il morso dello squalo

L’incidente è avvenuto mentre Eleonora Boi era incinta nell’agosto 2025. La giornalista ha raccontato di aver sentito un dolore improvviso e lancinante alla coscia. La reazione è stata istintiva. In preda alla paura ha gridato in italiano: “Gridavo ‘Oh, mio Dio’, ‘non voglio morire’ e anche ‘voglio che il mio bambino sia al sicuro’. E piangevo. Ero disperata, davvero disperata“.

Sui social ha definito quel giorno “il giorno peggiore della sua vita“, rivelando tutta la drammaticità dell’episodio: “Non avrei mai pensato che avrei potuto essere attaccata da uno squalo“.

Inoltre, ha raccontato di una donna che ha fatto pressione sulla ferita con un asciugamano pulito fino all’arrivo dei soccorsi: “Era un angelo. Vorrei ringraziare questa donna, perché non so il suo nome, e voglio solo ringraziarla perché mi ha aiutato molto”.

Diventa mamma per la terza volta insieme a Danilo Gallinari

Nei mesi successivi al drammatico attacco subito ad agosto 2025, Eleonora Boi ha dato alla luce il suo terzo figlio, Ercole. Il parto è avvenuto con successo, portando un momento di profonda gioia dopo la grande paura vissuta durante la gravidanza.

La giornalista ha annunciato la nascita del piccolo con un messaggio colmo di emozione su Instagram, condividendo la felicità con i suoi follower. Al suo fianco, come sempre, il marito Danilo Gallinari. Con l’arrivo di Ercole, la coppia, già genitori di Anastasia e Rodolfo, accoglie un nuovo membro nella loro famiglia.

Ecco, a seguire, il post dell’annuncio su Instagram: