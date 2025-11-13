Giorgia Palmas difende il marito Filippo Magnini: la verità sullo sfogo a Ballando

Giorgia Palmas chiarisce a La Volta Buona le polemiche nate attorno alla presenza in studio a Ballando e difende lo sfogo di Magnini.

Dopo lo sfogo di Filippo Magnini durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, sua moglie Giorgia Palmas ha deciso di intervenire per chiarire la sua posizione. Mettendo fine alle voci di una sua presunta gelosia o influenza negativa sulle performance del marito. Ecco le sue parole, ospite a La Volta Buona il 13 novembre 2025.

Giorgia Palmas rompe il silenzio dopo lo sfogo di Magnini a Ballando

Durante l’intervento a La Volta Buona, Giorgia Palmas ha sottolineato il suo desiderio di sostenere Filippo Magnini nel suo percorso a Ballando con le Stelle: “Le volte che io sono stata in studio, tre in realtà neanche troppe, sono andata lì per sostenere mio marito. Non volevo sicuramente né essere un problema né condizionare in qualche modo il giudizio della giuria“.

L’ex velina ha poi voluto ricostruire il contesto che ha dato origine alla polemica, nata da un’osservazione fatta da Guillermo Mariotto. “Tutto parte da una battuta che è stata fatta da Mariotto. A me personalmente è stato insegnato tanto tempo fa che le battute siamo tutti liberi di farle, a qualcuno fanno ridere, a qualcuno non fanno ridere“, ha spiegato.

Tuttavia, ha evidenziato come una battuta, se ripetuta troppe volte, possa cambiare di significato e creare un clima negativo. “Quando viene reiterata tante volte e si allarga un po’ a macchia d’olio, rischia di diventare un po’ più pesantuccia e di falsare un po’ il racconto di quella che è un’esperienza per mio marito, insieme ad Alessandra Tripoli, meravigliosa“.

La risposta contro i guidici di Ballando con le Stelle

Infine, Giorgia Palmas ha definito la reazione del marito Filippo Magnini come qualcosa di comprensibile, legata alla sensibilità di un momento vissuto con intensità.

“Quello che è successo sabato è uno sfogo, che anche qui ci tengo a diciamo ad abbassare i toni su tutto, è uno sfogo e in quanto sfogo ha qualcosa di umano. Non ha sbagliato perché lo sfogo fa parte del carattere di tutti noi“, conclude.



