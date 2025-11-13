Clara svela cosa è davvero successo con Fedez: la verità sul presunto flirt

Clara torna a parlare del gossip con Fedez nel podcast “Supernova” di Alessandro Cattelan: ecco le sue dichiarazioni.

Mentre Fedez è innamorato della sua Giulia Honegger, la scorsa estate il suo nome è stato accostato a quello della cantante Clara. Le voci su un presunto flirt tra i due sono esplose dopo la pubblicazione del singolo Scelte stupide, accompagnate da alcune foto pubblicate su Chi. La cantante, ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, è tornata a parlare dell’episodio.

Il rapporto di Clara con la notorietà

Nonostante il disagio iniziale causato dai pettegolezzi, come riportato da Fanpage, Clara ha ammesso di non voler fuggire dalla visibilità. Anzi, riconosce che l’attenzione del pubblico è parte integrante del gioco: “A me piace l’attenzione mediatica, fa parte del gioco. Vuol dire che qualcosa l’hai smossa“.

“Io leggo tutto, proprio tutto, e a volte rispondo anche. Mi criticano sulle esibizioni, su come mi vesto. Se una persona vuole criticare lo trova il modo. A me quello non mi interessa, sono felice di chi ho attorno, sono a posto con me stessa“, ha aggiunto a Supernova.

Il gossip sul presunto flirt con Fedez

Nel podcast condotto da Alessandro Cattelan, la cantante ha affrontato apertamente il periodo in cui il gossip su una sua presunta relazione con il rapper Fedez era al centro dell’attenzione.

“Mi è dispiaciuto per le persone che avevo vicino, per le persone che amo. Io stavo con un ragazzo, ora ho chiuso con lui. Lui capii che non era vero, ma mi diede fastidio la cosa“, ha dichiarato. Le voci erano esplose in seguito alla loro collaborazione musicale, aggiunge il sito Fanpage, ma secondo Clara non c’era nulla di vero: “Io e Fedez ci ridemmo su. L’abbiamo smentita e basta“.

Ecco, a seguire, il post della puntata del podcast Supernova pubblicata su Instagram: