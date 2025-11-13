Elodie, gaffe inaspettata durante il suo concerto: il video è virale

Durante una tappa del tour, Elodie si rende protagonista di un imprevisto esilarante: dimentica qualcosa sul palco e la scena diventa virale. Ecco cosa è successo.

A pochi giorni dalla tappa di Eboli, durante la quale Elodie ha spiazzato il pubblico, fermando tutto e confidando il suo momento difficile in lacrime, questa volta la cantante ha regalato più di un sorriso. È accaduto durante una delle ultime tappe del suo tour, quando un episodio inaspettato ha sorpreso i fan e scatenato l’ironia dei social. Una scena rapidissima, spontanea, che molti hanno definito “esilarante” e che ha immediatamente iniziato a circolare online. Ma cosa è accaduto davvero sul palco?

Energia e imprevisti durante il tour

Il tour di Elodie continua a macinare successi in tutta Italia e ogni tappa sta regalando momenti intensi, ma anche piccole parentesi di leggerezza. Dopo aver confessato nei giorni scorsi di aver avuto un lieve abbassamento di voce, la cantante è tornata più in forma che mai, accolta da un pubblico entusiasta e caloroso.

Elodie – www.donnaglamour.it

La data di Padova, unica nella città veneta, ha visto l’artista esibirsi con la solita grinta, accompagnata dai suoi musicisti e dal corpo di ballo. A movimentare ulteriormente la serata ci ha pensato un episodio curioso avvenuto durante l’esecuzione di Dimenticarsi alle 7, brano portato all’ultimo Festival di Sanremo. Proprio sulle note del pezzo, Elodie ha involontariamente regalato un siparietto che ha ricordato ai fan quanto anche i professionisti, a volte, possano cadere in distrazioni buffe.

Elodie dimentica il microfono e corre a riprenderlo

Il momento più commentato della serata è arrivato all’improvviso: mentre interpretava uno dei suoi maggiori successi, la cantante ha posato il microfono al centro del palco… per poi ripartire senza prenderlo. Dopo pochi passi, accorgendosi dell’assenza, si è voltata di scatto, è tornata indietro di corsa e lo ha recuperato tra le risate divertite del pubblico.

Elodie si scorda il microfono e corre a riprenderlo come la voce che si era scordata ad eboli pic.twitter.com/v8jyNKdheX — Elodie out of context (@elodiecontext) November 12, 2025

La clip ha fatto immediatamente il giro dei social, diventando un meme tra gli utenti, ma senza intaccare la professionalità dell’artista: il live è proseguito senza alcun problema e con l’energia che la contraddistingue. Elodie, intanto, si prepara per le prossime tappe che la vedranno a Roma il 19 e 20 novembre, per poi concludere il suo viaggio live proprio nella Capitale l’8 dicembre.