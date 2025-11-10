Elodie ferma il concerto in lacrime: “Chiedo scusa a tutti”, cosa è successo

Durante il concerto a Eboli, Elodie ferma tutto e, con la voce rotta dall’emozione, rivela ai fan un momento difficile che li lascia senza parole…

Doveva essere una delle tante tappe trionfali del suo tour nei palazzetti, e invece per Elodie la serata di Eboli si è trasformata in un momento di grande emozione e vulnerabilità. Dopo aver incantato il pubblico con i suoi outfit mozzafiato, questa volta, davanti a oltre 8.000 fan, la cantante di Black Nirvana ha mostrato il suo lato più umano, fermando il concerto tra le lacrime per condividere con il pubblico una difficoltà imprevista: ecco cosa è successo.

Elodie ferma il concerto e si commuove davanti ai fan

Dopo il successo dei concerti negli stadi di Milano e Napoli, Elodie ha portato il suo tour nei palazzetti di tutta Italia, raccogliendo un sold out dietro l’altro. Ma sabato sera, al PalaSele di Eboli, qualcosa è andato storto. Già dalle prime canzoni, la cantante ha mostrato segni di affaticamento vocale, fino a portarsi la mano alla gola durante Odio Amore Chimico e interrompere l’esibizione.

Visibilmente commossa, la cantante ha preso il microfono e si è scusata con il pubblico: “Ragazzi volevo dirvi una cosa, oggi pomeriggio ho avuto un abbassamento di voce, quindi sto facendo molta fatica a cantare, chiedo scusa a tutti. Ce la metterò tutta lo stesso, ve lo giuro. Mi sento molto in difetto, mi sento scomoda. Voglio ringraziarvi per essere qui questa sera, c’è tutto l’impegno, giuro. Scusate tanto se stasera sbaglierò qualcosa”.

Un momento di sincerità che ha commosso i fan presenti, i quali non hanno smesso di incoraggiarla, accompagnandola con un grande coro per tutta la durata del concerto.

Tradita dalla voce, ma il pubblico la sostiene

Nonostante le difficoltà, lo show di Eboli è stato un successo. Dai video condivisi su Instagram e TikTok, Elodie è apparsa emozionata ma determinata, portando avanti lo spettacolo fino alla fine con grande professionalità. E il pubblico ha ricambiato con affetto, riempiendo i social di messaggi di sostegno: “Ti amiamo anche senza voce!”.

La prossima tappa del tour è prevista il 12 novembre a Padova, e i fan sperano che la cantante possa recuperare pienamente la voce. Quel che è certo è che, anche nei momenti più difficili, Elodie riesce sempre a trasformare la fragilità in forza, conquistando ancora una volta il cuore del suo pubblico.