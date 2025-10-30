Elodie incanta il palco con un body rosso: le scritte sorprendono. Il video

Durante la prima data del suo nuovo tour a Jesolo, Elodie ha sorpreso il pubblico con un body rosso stampato con articoli e gossip su di lei. Il video.

Elodie è tornata live nei palazzetti dopo un’estate di grandi eventi a San Siro e al Maradona. Il suo nuovo tour è partito da Jesolo, e già dalla prima serata alcuni momenti sono diventati virali. Tra questi, non solo lo spavento per il malore nel pubblico, ma anche il look scelto per l’apertura dello show: un body rosso con delle scritte, che hanno lasciato tutti senza parole.

Il body rosso di Elodie: cosa c’era scritto sopra

In apertura del concerto, come riportato da Novella 2000, Elodie si è presentata sul palco con un body rosso. Fin qui, nulla di strano. Ma osservando da vicino, come mostrano numerosi video circolati sui social, l’indumento ha rivelato una particolarità sorprendente: stampati sul tessuto, infatti, erano presenti articoli di giornale, gossip e critiche sul suo conto.

Una trovata che ha colpito subito i presenti e che ha fatto il giro della rete. La cantante ha voluto trasformare in arte tutte quelle parole che, nel tempo, sono state scritte su di lei.

L’idea diventa virale e conquista i fan

La scelta di Elodie non è passata inosservata. I fan hanno accolto con entusiasmo l’idea di vedere la propria artista trasformare in un gesto creativo le critiche e i gossip ricevuti. “Una mossa per nulla banale“, scrive Novella 2000 nel resoconto della serata, e in effetti i social sono stati invasi da commenti entusiasti e da clip che mostrano il body in questione.

Oltre alla scaletta dei brani e all’energia dello show, sono proprio gli outfit della cantante di “Dimenticarsi alle 7” – e in particolare questo body rosso stampato – ad aver catalizzato le discussioni online.

Ecco, a seguire, il video virale su TikTok del body rosso durante il concerto: