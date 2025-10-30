Elodie interrompe il concerto a Jesolo per soccorrere un fan colto da un malore. Il gesto conquista il pubblico e il web.

Durante la data zero del suo nuovo tour nei palazzetti, Elodie ha dimostrato ancora una volta la sua sensibilità e attenzione verso il pubblico. La cantante romana, protagonista di uno spettacolo energico e curato in ogni dettaglio, si è trovata a dover affrontare un momento inaspettato durante il live di Jesolo del 29 ottobre al Palazzo del Turismo. Nel pieno del concerto, un fan posizionato nel parterre ha avuto un malore, spingendo l’artista a fermare immediatamente la musica. La scena, ripresa dai presenti, è presto diventata virale sui social, suscitando numerosi commenti positivi.

“Fermiamo tutto, controlliamo che stia bene”

Appena si è accorta della situazione, Elodie non ha esitato un secondo. Davanti a migliaia di spettatori, ha interrotto l’esibizione e, rivolgendosi alla folla, ha chiesto di mantenere la calma: “Fermiamo tutto un attimo, voglio essere sicura che stia bene“.

Gli addetti alla sicurezza sono intervenuti subito per soccorrere la persona colpita dal malore, mentre la cantante osservava la scena visibilmente preoccupata.

Secondo quanto riportato dai presenti, Elodie ha continuato a chiedere aggiornamenti fino a quando non si è assicurata che il fan si fosse ripreso. Solo allora ha deciso di riprendere il concerto, tra gli applausi del pubblico.

Un gesto che conquista il web e i fan

Il comportamento di Elodie non è passato inosservato. In poche ore, il video del momento è rimbalzato su tutte le piattaforme social, accompagnato da messaggi di affetto e stima.

“Una vera artista, ma soprattutto una persona di cuore” ha scritto un utente su X, mentre altri hanno sottolineato quanto sia raro, oggi, vedere artisti interrompere uno show per assicurarsi del benessere del pubblico.

Fortunatamente, tutto si è risolto nel migliore dei modi, e il concerto è proseguito per la gioia dei fan.