L’ex volto del Grande Fratello diventa papà: la confessione che commuove i fan

L’ex concorrente del Grande Fratello Alessio Falsone annuncia la gravidanza della fidanzata Chiara: “Ho paura”.

Un annuncio inaspettato e pieno di emozione ha scosso i social: Alessio Falsone, ex concorrente del Grande Fratello, diventerà presto papà. La notizia, resa pubblica attraverso una story su Instagram, ha rapidamente fatto il giro del web, sorprendendo i fan che lo avevano conosciuto durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia.

“Chiara è incinta, siamo molto felici”: le parole di Alessio Falsone

Durante una sessione di domande con i follower, Alessio Falsone ha risposto a un fan che gli chiedeva se avesse intenzione di sposarsi o di mettere su famiglia. Con la sua consueta ironia ha premesso: “Non è il matrimonio, perché non ho soldi da buttare al momento. Per me il matrimonio è una festa, e ora non è il momento giusto“.

Chi l’avrebbe mai detto Alessio Falsone diventa papà

Shockk

pic.twitter.com/Hl9hVqSVgE — 🦋Gius🤍 (@stellinag_23) October 29, 2025

Poi, con un sorriso, ha rivelato la grande notizia: “Chiara è incinta, siamo molto felici. Va tutto bene, siamo al quinto mese. È un maschio e sta molto bene“.

Nel suo messaggio, Falsone ha mostrato anche un lato più intimo e riflessivo: “Ho paura ma credo sia lecito, siamo pronti a iniziare questo viaggio incredibile. Sarò un padre meraviglioso, mi auguro, con tutte le ansie che comporta“.

Dal Grande Fratello all’amore con Chiara: un nuovo capitolo di vita

Dopo la relazione con Anita Olivieri, nata proprio nella casa del Grande Fratello nel 2024, Alessio Falsone aveva scelto di tenere la sua vita privata più riservata. Nei mesi scorsi, però, aveva presentato Chiara sui social definendola “una ragazza bellissima, dolce e con i piedi per terra“. I due, molto uniti, avevano trascorso l’estate insieme a Mykonos, condividendo solo pochi scatti.

Dopo l’annuncio della gravidanza, diversi ex coinquilini del reality, tra cui Sergio D’Ottavi, hanno espresso pubblicamente la loro gioia.