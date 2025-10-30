Dopo l’intervista a Belve, cresce la tensione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez: il colpo basso del conduttore televisivo.

Le parole pronunciate da Belen Rodriguez durante l’intervista a Belve sembrano aver scatenato una vera e propria tempesta. Secondo le ultime indiscrezioni, Stefano De Martino avrebbe reagito con grande amarezza alle dichiarazioni dell’ex moglie, tanto da voler prendere una decisione drastica riguardo al figlio Santiago. A rivelarlo è Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha svelato nuovi e clamorosi retroscena sulla coppia più chiacchierata della televisione italiana. Ma scopriamo che cosa è successo.

Belen a Belve: la confessione che ha acceso la miccia

Durante la prima puntata del programma condotto da Francesca Fagnani, Belen Rodriguez si è lasciata andare a una lunga intervista in cui ha parlato apertamente del suo passato sentimentale. “L’uomo che ho amato più di tutti è stato Marco Borriello” ha dichiarato la showgirl argentina, dedicando solo brevi accenni ai padri dei suoi figli.

Su Stefano De Martino, però, Belen non ha risparmiato parole dure: ha confessato di aver perso completamente la stima nei suoi confronti e di aver vissuto momenti di forte tensione nella loro relazione.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Queste affermazioni avrebbero infastidito non poco l’ex ballerino di Amici, oggi conduttore televisivo. “Con De Martino i rapporti sono più vicini all’odio che alla parola civili“, scrive Parpiglia, aggiungendo che la situazione sarebbe ormai degenerata dopo la messa in onda dell’intervista.

Anche la madre di Belen, Veronica Cozzani, sarebbe intervenuta per difendere la figlia, ma le tensioni sembrano tutt’altro che risolte.

Stefano De Martino vuole la potestà esclusiva di Santiago

La newsletter di Parpiglia rivela un dettaglio che cambia le carte in tavola: Stefano De Martino avrebbe deciso di chiedere la potestà totale del figlio Santiago. “Voglio Santiago con me” avrebbe confidato, motivando la sua scelta con la necessità di tutelare il benessere del bambino. A spingere il conduttore a prendere questa decisione ci sarebbe un “episodio gravissimo” accaduto la scorsa primavera, di cui non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Fonti vicine ai due spiegano che De Martino avrebbe sempre evitato di replicare pubblicamente alle provocazioni per proteggere il figlio, consapevole del potere dei social e del rischio che ogni parola potesse ferire il dodicenne. Secondo quanto riportato, sarebbe stato proprio Stefano a chiedere ai legali di vietare la pubblicazione di foto del bambino, scelta che Belen rispetta solo in parte.