Maria De Filippi “lo scippa” alla Rai: il colpo che fa saltare l’attesissima ospitata

Can Yaman rinuncia a Ballando con le stelle e sarà ospite di Maria De Filippi a C’è posta per te: l’affronto alla Rai.

Delusione per i fan italiani di Can Yaman: l’attore turco non parteciperà come ballerino per una notte a Ballando con le stelle, il celebre show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. La sua presenza era stata anticipata da settimane, in concomitanza con l’imminente uscita della fiction Sandokan, in cui Yaman interpreta il protagonista. L’ospitata sarebbe dovuta servire a promuovere la serie, ma qualcosa sarebbe andato storto.

Can Yaman rinuncia a Ballando con le stelle

A rivelare la notizia è stato il giornalista Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice…” del settimanale Chi: “Milly Carlucci lo avrebbe voluto in pista come ballerino per una notte, complice la serie tv Sandokan, in onda su Rai1 a partire da lunedì primo dicembre. Ma l’attore turco non approderà nello show del sabato sera di Rai1“.

La decisione avrebbe dunque colto di sorpresa i fan e gli stessi addetti ai lavori, che si aspettavano la presenza di Can Yaman nel programma come momento clou della stagione.

L’attore, invece, ha peso una decisione inaspettata che ha colto di sorpresa i fan.

Da Rai1 a Canale 5: il ritorno a C’è posta per te

Secondo quanto riportato, Can Yaman avrebbe preferito accettare l’invito di Maria De Filippi per partecipare alla nuova stagione di C’è posta per te, in onda su Canale 5 a gennaio 2026. Non è chiaro se si tratti di una scelta personale dell’attore o di un mancato accordo con la Rai, ma una cosa è certa: Yaman tornerà nello studio di uno dei programmi più amati dal pubblico italiano, due anni dopo la sua ultima apparizione.

La decisione alimenta le aspettative attorno al suo ritorno televisivo in Italia, soprattutto alla vigilia dell’uscita di Sandokan, attesa su Rai1 dal 1° dicembre.

Il progetto, che segna un’importante produzione internazionale, vedrà nel cast anche Alessandro Preziosi, Ed Westwick, Madeleine Price e Alanah Bloor. Il forfait a Ballando con le stelle, dunque, non frenerà la visibilità dell’attore, anzi: la presenza da Maria De Filippi promette di accendere ancora una volta l’entusiasmo delle sue numerosissime fan.