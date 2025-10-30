Elisabetta Gregoraci replica alle accuse di Rosita Gentile e denuncia il clima d’odio che la circonda: “Vivo nella paura”.

Elisabetta Gregoraci ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la sua posizione dopo le accuse di Rosita Gentile, ex compagna di suo padre, Mario Gregoraci. In una nota ufficiale diffusa dal suo avvocato Lorenzo Pellegrini, la showgirl calabrese si è detta “totalmente estranea ai fatti oggetto di denuncia e accertamento giudiziario”. Le parole arrivano dopo giorni di forti polemiche, seguite alla denuncia di Gentile nei confronti di Mario Gregoraci per presunti maltrattamenti. Ma scopriamo cos’ha detto la conduttrice televisiva calabrese.

Elisabetta Gregoraci: la replica dopo le accuse

L’avvocato della conduttrice di “Made in Sud” ha voluto respingere ogni voce secondo cui Elisabetta avrebbe avuto comportamenti offensivi o discriminatori nei confronti della donna.

“Non è vero che la signora Gentile sia stata per anni osteggiata dalla famiglia Gregoraci, né che questo presunto distacco sia stato la causa delle violenze” ha precisato Pellegrini. “È vero il contrario“.

Elisabetta Gregoraci

Secondo quanto riferito dal legale, Elisabetta Gregoraci avrebbe in realtà subito umiliazioni e insulti, alcuni dei quali documentati da una registrazione audio in cui la stessa Gentile avrebbe pronunciato parole offensive nei confronti della showgirl. Lontana dai toni polemici, Elisabetta avrebbe sempre cercato di mantenere la serenità familiare, invitando la compagna del padre “nei principali momenti familiari” e tendendole “sempre la mano”.

“Elisabetta è una donna che ha sempre cercato il dialogo, non lo scontro” ha ribadito l’avvocato Pellegrini, sottolineando il dolore della sua assistita nel vedere travisata la realtà dei fatti.

“Vivo nella paura”: la denuncia del clima d’odio

Oltre alle vicende giudiziarie che coinvolgono il padre, Elisabetta Gregoraci si trova ora a fare i conti con un’ondata di odio sui social. Secondo il suo avvocato, la showgirl sarebbe vittima di insulti e minacce quotidiane, al punto da vivere “in un clima d’odio che la costringe a vivere nella paura“.

Di fronte al linciaggio mediatico, la Gregoraci ha scelto di reagire legalmente. Ha diffidato chiunque continui a diffondere falsità sul suo conto e, attraverso il suo legale, ha fatto sapere di essere pronta ad agire anche contro Rosita Gentile per tutelare la propria immagine e la propria serenità.