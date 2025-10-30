Raoul Bova e Rocío, riavvicinamento dopo lo scandalo: l’indiscrezione sul loro accordo

Raoul Bova e Rocío Munoz Morales avrebbero ritrovato serenità dopo la separazione: trovato l’accordo per l’assegno di mantenimento.

Dopo mesi di tensioni e indiscrezioni, tra Raoul Bova e Rocío Munoz Morales sembrerebbe finalmente tornato il sereno. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la ex coppia avrebbe trovato un equilibrio dopo la burrascosa separazione, raggiungendo un accordo economico e familiare che metterebbe al primo posto il benessere delle loro figlie, Luna e Alma. Un passo che, se confermato, rappresenterebbe la chiusura definitiva di una fase difficile, segnata da polemiche, indiscrezioni e reciproche incomprensioni.

L’accordo economico e il ritorno al dialogo

A fornire nuovi dettagli è il giornalista Alberto Dandolo, che nella sua rubrica I buoni, i belli, i cattivi ha raccontato come Raoul Bova e Rocío Munoz Morales abbiano ripreso a parlarsi dopo settimane di silenzi.

La svolta sarebbe arrivata anche grazie alla definizione di un accordo economico extragiudiziale, che comprenderebbe un assegno di mantenimento mensile concordato tra le parti.

Raoul Bova – www.donnaglamour.it

“L’attrice spagnola ha cambiato idea rapidamente circa l’affido esclusivo delle bambine e sull’affidabilità genitoriale dell’ex compagno” si legge sulla rivista, “complice forse una ritrovata serenità e il congruo assegno di mantenimento stabilito con l’attore“.

Una mediazione tra i rispettivi avvocati avrebbe reso possibile un dialogo pacifico, con l’obiettivo di garantire stabilità alle figlie e di evitare nuovi scontri pubblici.

Dalla crisi alle parole di Raoul Bova

In passato, Raoul Bova aveva descritto la separazione come un momento molto doloroso, confessando di aver vissuto una “grande violenza” mediatica e periodi di profondo sconforto.

“Con Rocío nessun rancore, era già crisi da tempo” aveva dichiarato, sottolineando come la fine della relazione fosse arrivata dopo una lunga fase di distacco. Morales, invece, aveva lasciato intendere un punto di vista differente, sostenendo che fino a poco prima la loro storia fosse ancora serena.

Oggi, però, le tensioni sembrano essersi placate. L’accordo raggiunto rappresenta non solo una tregua legale, ma anche un segno di voler voltare pagina.