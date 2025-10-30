Lutto a Hollywood: è morto Floyd Roger Myers Jr., baby star di “Willy, il Principe di Bel-Air”, stroncato da un infarto.

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Floyd Roger Myers Jr., ricordato dal pubblico per aver interpretato il giovane Will Smith nella sitcom cult degli anni ’90 “Willy, il Principe di Bel-Air“. L’attore, scomparso a 42 anni, è morto nella sua casa in Maryland a causa di un infarto. La notizia, riportata dal sito Tmz e confermata dalla madre Renee Trice, ha sconvolto fan e colleghi.

Addio a Floyd Roger Myers Jr.

“Avevamo parlato la sera prima, sembrava stare bene” ha raccontato la donna con voce commossa. “Non pensavo fosse l’ultima volta che l’avrei sentito“.

"Fresh Prince of Bel Air" Child Actor Floyd Roger Myers Jr. Dead at 42 https://t.co/cjVtdejMQE pic.twitter.com/p2p8YMjD8w — TMZ (@TMZ) October 30, 2025

La madre ha inoltre rivelato che Myers aveva già sofferto di problemi cardiaci, con tre infarti negli ultimi tre anni. Nonostante le difficoltà di salute, l’ex attore bambino continuava a impegnarsi nel sociale e a promuovere la consapevolezza sulla salute mentale, tema che gli stava profondamente a cuore.

Dalla tv al sociale: la vita oltre lo schermo

Floyd Roger Myers Jr. aveva conquistato il pubblico fin da giovanissimo con il suo ruolo di “young Will“, il piccolo Will Smith nella versione flashback della celebre serie televisiva. Successivamente aveva interpretato il giovane Marlon Jackson nella miniserie “The Jacksons: An American Dream“, dimostrando talento e naturalezza davanti alla macchina da presa.

Dopo l’ultima apparizione televisiva nel 2000, in “Young Americans”, Myers aveva scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi a nuove sfide.

Negli ultimi anni si era concentrato sull’attivismo sociale fondando la Ong Fellaship Men’s Group, un’organizzazione dedicata alla salute mentale maschile. Attraverso incontri e progetti di sostegno, Myers incoraggiava gli uomini a parlare delle proprie fragilità, rompendo il silenzio intorno a un tema spesso ignorato.

In un messaggio pubblicato su Instagram, l’associazione ha voluto ricordarlo con parole toccanti: “Rip al nostro caro fratello, uno dei nostri fondatori. Sei andato via, ma non sarai mai dimenticato. La missione continuerà in tuo onore“.