Andrea Delogu, terribile lutto: la lettera commovente della famiglia

La straziante lettera del padre di Evan Delogu, fratello di Andrea, commuove l’Italia: “Era un angelo, mio figlio”.

Come un fulmine a ciel sereno, la notizia della scomparsa di Evan Delogu, fratello minore della conduttrice Andrea Delogu, ha scosso l’Italia. Il giovane, appena diciottenne, ha perso la vita in un incidente stradale a Bellaria Igea Marina, mentre era in sella alla moto che aveva comprato con i risparmi dei suoi lavori estivi. Un sogno di libertà che si è trasformato in un dolore senza fine per tutta la famiglia.

Il dolore della famiglia Delogu

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Andrea ha ricevuto la tragica telefonata mentre si stava recando alle prove di Ballando con le Stelle, dove avrebbe dovuto esibirsi il sabato successivo.

“Era in macchina quando ha ricevuto la telefonata più tremenda” scrive il quotidiano. Da quel momento, tutto si è fermato.

Walter Delogu, padre di Evan e Andrea, ha espresso il proprio dolore con parole che hanno toccato il cuore di molti. Poche ore dopo l’incidente, ha scritto su Facebook: “Certe volte il cuore batte anche se è morto“. Un messaggio che racchiude l’essenza di una perdita impossibile da accettare.

Nella lunga e toccante lettera pubblicata la mattina seguente, Walter ha raccontato chi era suo figlio, un ragazzo pieno di valori, gentile e generoso. “Faceva le serali, studiava alberghiero, lavorava d’estate e non ci ha mai chiesto nulla. Si comprava tutto da solo, pure quella maledetta moto” ha scritto. Con una tenerezza struggente ha aggiunto: “Era un angelo, me ne sono accorto solo ieri. Amore mio, perché ci hai lasciato?“.

Una lettera che commuove l’Italia

Nelle sue parole, Walter ha ricordato ogni dettaglio della vita di Evan, come se volesse trattenerlo ancora un po’ con sé.

“Ti abbraccia la mamma e tua sorella. La tua amata moto la farò aggiustare e venderò, non potrei più vederla. La tua macchina la terremo per sempre” scrive ancora.

La lettera si chiude con una promessa che spezza il cuore: “A presto amore, tra non molto ti raggiungerò e rideremo insieme, come sempre. Lassù, in paradiso, fatti valere“. Un messaggio che è insieme addio e dichiarazione d’amore eterno, il grido di un padre che ha perso tutto ma che trova nella memoria del figlio la forza di continuare a vivere.