“Ecco come ho scoperto i tradimenti”: l’ex di Cesare Cremonini si difende dalle critiche

Martina Maggiore risponde a Cremonini dopo le sue parole su “Supernova” e racconta la sua verità: “Ho scoperto i suoi tradimenti”.

Martina Maggiore è tornata a parlare della sua relazione con Cesare Cremonini dopo le parole del cantautore nel podcast “Supernova” di Alessandro Cattelan. L’ex compagna dell’artista, con cui ha condiviso una storia d’amore dal 2018 al 2022, a marzo 2025 ha pubblicato il libro “Ma che stupida ragazza“, dove racconta la fine del loro legame e i presunti tradimenti di lui.

Martina Maggiore e la verità dietro il suo libro

Nel corso dell’intervista a Il Corriere della Sera, la Maggiore ha spiegato di aver scoperto quei tradimenti “andando a vedere tra le sue cose“, aggiungendo: “A mio parere non è così privato, perché nel momento in cui tradisci fai entrare altre persone“.

L’artista bolognese, intervistato da Alessandro Cattelan, ha espresso il proprio dispiacere per la pubblicazione del volume, dichiarando: “Una ragazza ha scritto un libro raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi. È stata una sofferenza grande“.

Cesare Cremonini – www.donnaglamour.it

Cremonini ha anche riflettuto sul rapporto con il mondo del gossip, definendolo “una trasformazione della realtà” e spiegando di aver imparato a lasciar correre. Le sue parole hanno suscitato reazioni immediate, soprattutto perché la Maggiore nel suo libro non solo racconta un periodo difficile, ma parla anche del dolore e della perdita di sé vissuti durante la relazione.

“Ero troppo giovane, mi sono annullata”

Martina Maggiore, oggi ventisettenne, ha descritto quella storia come un percorso di crescita doloroso ma necessario: “Quando l’ho conosciuto avevo 20 anni, ero troppo giovane e mi sono annullata. Poi ci siamo lasciati e la dipendenza è diventata depressione“.

Ha anche sottolineato di non aver voluto alimentare polemiche, ma di aver sentito l’esigenza di raccontare la sua esperienza in modo autentico: “Per spiegare ciò che ho vissuto, ho dovuto necessariamente parlare della mia storia. Le emozioni, l’amore e il dolore appartengono a tutti, al di là del personaggio“.