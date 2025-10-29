“Prima di insultarmi…”: Martina Maggiore replica dopo le accuse di Cesare Cremonini

Martina Maggiore replica a Cesare Cremonini dopo le accuse sul suo libro: “Prima di insultarmi, capite il perché”.

La tensione tra Cesare Cremonini e la sua ex compagna, Martina Maggiore, sembra tutt’altro che sopita. Dopo le dichiarazioni del cantante, che ha criticato apertamente il libro dell’ex fidanzata, la ragazza ha scelto di replicare con un messaggio diretto e pungente. Sui social, infatti, Martina ha risposto alle accuse con una story che ha rapidamente attirato l’attenzione dei fan.

Le accuse di Cesare Cremonini: “Ha raccontato la mia vita intima”

Ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, Cesare Cremonini ha deciso di rompere il silenzio sul libro di Martina Maggiore, intitolato Ma che stupida ragazza.

Il cantante ha espresso tutto il suo disappunto per l’opera dell’ex compagna, dichiarando: “Ha raccontato la mia vita intima senza neanche considerarmi, condividendo dettagli che riguardano anche la mia famiglia“.

Secondo Cremonini, la pubblicazione del libro sarebbe avvenuta senza che lui fosse mai stato interpellato o informato dei contenuti, nonostante molte delle pagine riguardino momenti vissuti insieme durante la loro relazione, durata circa quattro anni. L’artista bolognese ha voluto chiarire la propria posizione, e ha rivelato di essersi sentito escluso e ferito da una narrazione che lo coinvolge direttamente.

La replica di Martina Maggiore: “Prima di insultarmi, capite bene”

La risposta di Martina Maggiore non si è fatta attendere. Dopo aver ascoltato le parole di Cremonini, la giovane autrice ha condiviso su Instagram una story che molti hanno interpretato come una replica velata ma eloquente: “Prima di insultarmi, almeno capite bene del perché lo fate“.

Un messaggio breve ma incisivo, che rivela quanto la ragazza si senta colpita dagli attacchi ricevuti in seguito alle dichiarazioni dell’ex compagno. Martina, infatti, ha raccontato di aver subito una serie di insulti online, accusata da alcuni utenti di aver sfruttato la sua relazione per trarne visibilità.