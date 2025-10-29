Tiziano Ferro incontra un piccolo fan, e la reazione è tutta da ridere: “Lo so, volevi Olly”, il video virale.

Tiziano Ferro è tornato sulle scene con un’energia rinnovata grazie al suo nuovo album “Sono un grande“, uscito il 24 ottobre dopo tre anni di silenzio discografico. In questi giorni il cantautore di Latina è impegnato in un intenso tour promozionale tra radio e interviste, ma non manca di regalare momenti di leggerezza ai suoi fan. Proprio uno di questi incontri è diventato virale sui social: un simpatico scambio con un piccolo fan di appena sei mesi, immortalato in un video che ha fatto il giro del web.

“Lo so, volevi Olly”: il siparietto che ha fatto ridere tutti

Il video, pubblicato su TikTok da una fan, mostra Tiziano Ferro all’uscita di una radio milanese mentre saluta con entusiasmo le persone accorse per vederlo. Sempre gentile e disponibile, l’artista si avvicina per firmare autografi e scattare selfie.

A un certo punto, notando tra il pubblico una giovane mamma con un bimbo in braccio, Ferro si rivolge a loro con il suo consueto umorismo. Il piccolo inizia a piangere e Tiziano, sorridendo, commenta: “Ma ha ragione, voleva andare da Olly… dice ‘mamma, ma questo ha vent’anni di più!’“. La battuta scatena le risate dei presenti, e lui continua: “Non mi salva neanche mezzo chilo di Photoshop in faccia. Lo so, ti capisco!”.

Il ritorno di Tiziano Ferro e la battuta pungente

Tra una battuta pungente e l’altra, tipo “Mi metto in canotta“, il cantautore chiede l’età del bambino e aggiunge scherzando: “Sei ancora in tempo, non ti preoccupare. Io chiamo i servizi sociali!“.

L’artista, che negli ultimi anni ha attraversato anche momenti personali difficili, ha ritrovato la serenità grazie alla musica e all’affetto del suo pubblico.