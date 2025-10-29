Stefano De Martino beccato con le sue ex più famose: la reazione di Caroline Tronelli

Stefano De Martino a cena con le ex fidanzate Emma e Gilda: Caroline Tronelli rompe il silenzio sulla crisi.

Stefano De Martino è il protagonista del gossip da diversi mesi, e ora giungono novità inaspettate. Dopo settimane di indiscrezioni su una presunta crisi con Caroline Tronelli, il conduttore di Affari Tuoi è stato fotografato a Milano durante una cena in compagnia di alcuni amici e, tra loro, due donne che hanno segnato tappe importanti della sua vita sentimentale: Emma Marrone e Gilda Ambrosio. L’incontro, avvenuto in un appartamento privato, ha riacceso le voci su una possibile rottura con Caroline, soprattutto dopo gli ultimi mesi turbolenti che la coppia avrebbe affrontato. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Una serata tra amici e vecchi amori

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la serata si è svolta in un clima rilassato e amichevole.

“Gilda è diventata una confidente sentimentale di Stefano, mentre con Emma il grande amore si è trasformato in un rapporto di fratellanza” si legge sulle pagine della rivista. Un legame maturo e sereno, dunque, ma che ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei paparazzi, soprattutto per un’assenza che non è passata inosservata: quella di Caroline Tronelli.

Ma di certo la giovane non è rimasta a guardare e ha deciso di intervenire sulla vicenda.

Caroline Tronelli rompe il silenzio

A parlare, questa volta, è stata proprio Caroline Tronelli, che ha scelto un tono pacato per rispondere alle domande sul suo rapporto con De Martino. Contattata da Gabriele Parpiglia per la sua newsletter, la modella napoletana ha preferito non entrare nei dettagli: “In questo momento del mio rapporto con Stefano preferisco non parlarne” ha dichiarato con garbo.

Un commento breve ma sufficiente a confermare l’esistenza di un momento delicato tra i due. Come spiegato dal giornalista Valerio Palmieri su Chi, “Proprio per la delicatezza della situazione nessuno dei due ha mai reso pubblica la fine della relazione. Di certo l’amore può proseguire in altre forme“.