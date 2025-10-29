Raoul Bova fa sul serio con Beatrice Arnera: arriva il “grande passo”

Raoul Bova e Beatrice Arnera fanno sul serio: lei ha conosciuto la famiglia dell’attore. Gli ultimi scoop sulla coppia.

Sembrava solo un flirt, ma tra Raoul Bova e Beatrice Arnera le cose stanno prendendo una piega sempre più importante. I due attori, che si sono conosciuti sul set della fiction Buongiorno mamma!, oggi appaiono più uniti che mai. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la relazione avrebbe ormai superato la fase iniziale della semplice frequentazione. Tra i due, infatti, ci sarebbe un’intesa profonda e sincera, confermata non solo dai sorrisi di Bova, ma anche da un gesto significativo: le presentazioni in famiglia. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Raoul Bova e Beatrice Arnera, una storia che si fa seria

Negli studi Rai, dove l’attore è stato ospite dello show di Fiorello La pennicanza, Raoul non si è presentato da solo. Al suo fianco c’erano due donne speciali: Beatrice e sua sorella Tiziana. Un dettaglio che parla da sé e che lascia intuire quanto la relazione sia ormai consolidata.

Beatrice Arnera

Bova e Arnera si conoscono dal 2021, anno in cui hanno recitato insieme nella serie Mediaset Buongiorno mamma!. All’epoca entrambi erano impegnati: lui con Rocío Muñoz Morales, lei con Andrea Pisani dei PanPers. Nessuno avrebbe immaginato che quel legame professionale potesse trasformarsi in qualcosa di più. Eppure, col passare del tempo, l’affinità tra i due è diventata sempre più evidente.

“Da quando è con Beatrice, Raoul sorride molto di più” ha raccontato una fonte a Chi. E non solo per l’ironia contagiosa della giovane attrice, protagonista anche del format comico Roast in Peace su Prime Video.

Silenzio social e frecciatine sottili

Né Bova né Arnera hanno voluto commentare pubblicamente la loro relazione, preferendo mantenere il riserbo. Tuttavia, le paparazzate e i gesti pubblici parlano chiaro.

Nel frattempo, l’ex di Arnera, Andrea Pisani, non ha perso l’occasione per una frecciata ironica. In un video promozionale della nuova edizione di Lol, il comico avrebbe lanciato un messaggio indiretto a entrambi, alimentando la curiosità del pubblico.