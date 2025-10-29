“Sto male”: allievo di Amici 25 lascia il talent, cosa è successo

Penelope Massa lascia Amici 25 dopo un momento di sconforto. Le sue parole commuovono il pubblico: che cosa è successo.

Un momento di forte emozione ha scosso il daytime di Amici 25. L’allieva Penelope Massa ha annunciato la sua decisione di lasciare la scuola di Maria De Filippi, spiegando di non riuscire più a trovare la forza per andare avanti. Il suo addio, arrivato nella puntata del 28 ottobre, ha colpito sia i compagni di classe che il pubblico, che ha assistito a uno dei momenti più sinceri e toccanti di questa edizione. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo e i motivi che l’hanno spinta a prendere una decisione tanto drastica.

“Sto male, non riesco a trovare la forza”: lo sfogo dopo la lite in casetta

La decisione di Penelope è maturata dopo una giornata difficile. Un confronto acceso con Michele in casetta l’ha portata a un momento di isolamento e riflessione.

Seduta da sola, in lacrime, l’allieva ha poi parlato con la produzione, comunicando la volontà di abbandonare la scuola.

penelope molto più matura di me perché prima di abbandonare quel covo di matti gli avrei tirato un ceffone pic.twitter.com/dLSmZylO9I — gio (@eclissit0tale) October 28, 2025

Tornata dai compagni, ha spiegato la sua scelta con parole che hanno lasciato tutti in silenzio: “Non è per la litigata con Michele. Fatico tanto con la convivenza, sono maniaca dell’ordine, del pulito. Sono tante cose messe insieme. Non sto bene, non mi sto piacendo e non riesco a trovare la forza. Non trovo me, mi cerco e non mi trovo. Ho bisogno di ricominciare“.

Penelope ha poi aggiunto una riflessione ancora più profonda: “Ho un problema di adattamento da quando sono nata. Non sto bene in nessun posto, sto bene solo al mare. Questo è il mio problema, sto male ovunque“.

L’addio alla scuola e il sostegno dei compagni

Prima di uscire definitivamente dalla scuola, Penelope ha salutato tutti con un sorriso velato di tristezza: “Mi dispiace perché lascio tutti con un ricordo un po’ sgradevole. Ho creato anche un botto di problemi, ma è saggio ascoltarsi. Non posso farmi ancora più male, non ha senso“.

Gli altri allievi l’hanno abbracciata, visibilmente commossi, comprendendo la sincerità della sua decisione.