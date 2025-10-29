“Damiano David si sposa”: spunta un indizio

Damiano David e Dove Cameron, spunta un anello sospetto a Sydney: gli esperi di gossip parlano di nozze vicine.

Un semplice dettaglio ha scatenato il web: un anello di diamanti sul dito di Dove Cameron. La cantante e attrice americana, compagna di Damiano David, è stata fotografata a Sydney con un gioiello che ha subito fatto pensare a una proposta di matrimonio. Ma lei, accortasi dei paparazzi, avrebbe tentato di nasconderlo. È davvero arrivato il momento del grande passo per la coppia più seguita del momento? Scopriamo tutte le indiscrezioni.

Un anello che fa parlare: l’indizio di un possibile fidanzamento

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Dove Cameron è stata avvistata per le strade di Sydney indossando un anello di diamanti sull’anulare sinistro. I fan non hanno dubbi: si tratterebbe di un anello di fidanzamento. Tuttavia, la reazione dell’attrice non è passata inosservata.

“Lei si è sfilata l’anello non appena ha notato le macchine fotografiche” si legge sulla rivista, segno che la coppia preferirebbe mantenere la notizia riservata.

Anche su TikTok sono apparse diverse clip in cui la cantante appare con lo stesso gioiello durante un concerto, alimentando ulteriormente i sospetti. Un video pubblicato il 23 ottobre a Melbourne mostra chiaramente l’anello sulla mano sinistra di Dove, confermando che si tratta di un accessorio mai visto prima. “È un pezzo di gioielleria nuovo, indossato proprio dove di solito si porta un anello di fidanzamento“, si legge nella didascalia del post virale.

Damiano e Dove: due anni d’amore sotto i riflettori

Damiano David, 26 anni, e Dove Cameron, 28, si frequentano ormai da due anni. La loro relazione è nata lontano dall’Italia, quando l’attrice americana, nota per i suoi ruoli Disney, è stata vista a un concerto dei Maneskin negli Stati Uniti. Da allora, i due non si sono più separati, venendo paparazzati per la prima volta mano nella mano sulle spiagge australiane nel 2023.

Oggi, mentre il frontman dei Måneskin continua il suo tour mondiale, la coppia sembra vivere un momento particolarmente intenso. Nessuno dei due ha confermato ufficialmente la notizia del presunto fidanzamento, ma l’anello avvistato a Sydney parla da sé. Forse, sotto il cielo australiano dove tutto è cominciato, Damiano e Dove stanno già preparando il prossimo passo della loro storia d’amore.