Filippo Bisciglia gela tutti dopo l’addio a Pamela Camassa: ecco le sue parole

Filippo Bisciglia spiega il motivo del suo silenzio dopo la fine della storia con Pamela Camassa: “Non dirò mai niente”.

Dopo diciassette anni insieme, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno annunciato la fine della loro relazione con due messaggi simili sui social, scegliendo da allora di non affrontare più pubblicamente l’argomento. Ora, il conduttore di Temptation Island è tornato a parlarne – o meglio, a spiegare perché non intende farlo – durante un’intervista concessa a Vanity Fair, in occasione della sua partecipazione a The Traitors Italia, nuovo reality condotto da Alessia Marcuzzi su Prime Video.

Il silenzio di Filippo Bisciglia dopo la fine con Pamela Camassa

Nel corso dell’intervista, Filippo Bisciglia ha chiarito la sua posizione sul tema della riservatezza dopo la separazione da Pamela Camassa.

A chi gli ha chiesto se il suo modo di rapportarsi al “tradimento” avesse un legame con la fine della relazione, il conduttore ha replicato con fermezza: “Preferisco non risponderle perché, in questa fase della vita, qualsiasi cosa dicessi potrebbe essere travisata, ed è l’ultima cosa che vorrei“.

Filippo Bisciglia – www.donnaglamour.it

L’intervistatore ha poi insistito, domandando se il suo silenzio fosse riferito proprio alla rottura con Camassa. Bisciglia, con tono deciso, ha aggiunto: “Non dirò mai niente su questo e non andrò mai da nessuna parte a parlarne: è una promessa”.

Diciassette anni d’amore e una promessa di rispetto

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si erano conosciuti dopo la partecipazione di lui al Grande Fratello. La loro storia, iniziata lontano dai riflettori, era proseguita senza nozze né figli, ma nel tempo sono diventati una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo.

Negli anni, Bisciglia non aveva nascosto il desiderio – mai realizzato – di diventare padre. “Ci siamo detti più volte: ‘Proviamo’, poi ‘Aspettiamo’, ma il tempo è passato. Forse avremmo dovuto farlo prima”, aveva confessato in passato.