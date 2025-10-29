Fedez torna con una nuova canzone: svelato il titolo e la data di uscita

Il rapper Fedez svela “Telepaticamente”, brano dance-house in uscita il venerdì 31 ottobre: ecco l’annuncio sui social.

Dopo il video spoiler pubblicato sui social, Fedez rompe il silenzio annunciando ufficialmente l’uscita del suo nuovo singolo. “Telepaticamente” sarà disponibile da venerdì 31 ottobre 2025. Anticipato da brevi anteprime audio e video, il brano rappresenta un ulteriore passo nel nuovo percorso musicale intrapreso dal rapper.

“Ho deciso di parlare solo tramite la musica”

A inizio ottobre, come riportato da Cosmopolitan, Fedez aveva chiaramente annunciato via Instagram un cambiamento nel suo modo di relazionarsi con il pubblico. “Ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative (podcast). Questo sarà il mio unico modo di comunicare d’ora in avanti. Semplicemente perché è così che riesco ad esprimermi meglio“, aveva scritto l’ex marito di Chiara Ferragni. Un’intenzione che oggi trova conferma con l’annuncio del nuovo singolo.

Negli ultimi giorni, il rapper ha pubblicato sui social degli spoiler, senza fornire spiegazioni, ma lasciando intuire che fosse in arrivo nuova musica. In parallelo, a Milano sono apparsi misteriosi manifesti pubblicitari che lo ritraggono, aumentando l’attesa dei fan.

“Telepaticamente” è fuori venerdì 31 ottobre: l’annuncio

Nel video teaser che accompagna l’annuncio di “Telepaticamente“, Fedez appare circondato da numerosi fili neri che pendono intorno alla sua testa. Questo tema visivo, ripreso anche nello spoiler pubblicato su TikTok, sembra voler rappresentare una connessione mentale, coerente con il titolo del brano.

Il brano del rapper presenta un ritmo chiaramente dance-house, accompagnato da un testo che recita: “Non stare ad ascoltare la rabbia tanto non ha importanza / Non farlo adesso che telepaticamente è come fare l’amore con te / inevitabilmente sei un fiore del male che si prende cura di me / Non cambierò mai“.

Ecco, a seguire, il post pubblicato su Instagram in cui annuncia la nuova canzone “Telepaticamente”: