Fedez sorprende i fan: il video dello spoiler della nuova canzone

Dopo l’uscita di “Temet Nosce”, Fedez sorprende i fan con uno spoiler di un nuovo brano. Il video pubblicato su Instagram e TikTok.

Dopo aver pubblicato la canzone “Temet Nosce”, nella giornta di oggi, 27 ottobre 2025, Fedez ha sorpreso i fan con uno spoiler di una nuova canzone. Il rapper ha condiviso un breve video sia su Instagram che su TikTok, mostrando un’anteprima inedita del nuovo brano. Il contenuto ha scatenato l’entusiasmo dei fan.

Fedez annuncia una nuova canzone: lo spoiler sui social

Nel video pubblicato da Fedez su Instagram e TikTok, il rapper appare in una scena dal forte impatto visivo: è circondato da numerosi fili neri appesi intorno alla testa. In sottofondo si ascolta un frammento del nuovo brano in cui canta: “Non stare ad ascoltare la rabbia tanto non ha importanza“.

Non sono stati forniti dettagli ufficiali sul titolo o sulla data di uscita della canzone, ma lo spoiler musicale ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico. Le immagini suggestive e le parole pronunciate suggeriscono un brano carico di significato.

La reazione dei fan sui social

Poco dopo il video, Fedez ha pubblicato una storia su Instagram che ha ulteriormente acceso l’interesse dei fan. Sullo sfondo nero, appare una frase che molti hanno interpretato come un passaggio della nuova canzone: “Sparano all’artista muore la persona“.

I commenti sotto il video TikTok dell’ex marito di Chiara Ferragni confermano l’entusiasmo crescente dei fans per un suo ritorno alla musica: “Federico io voglio l’album“, “Che sorpresa! Sempre il numero uno Federico“, “sei il mio idolo“.

Dopo un periodo turbolento, il rapper sembra riconquistare il cuore dei suoi fan proprio attraverso ciò che sa fare meglio: la musica. Il nuovo spoiler ha già acceso l’attesa per un possibile album in arrivo, anche se per ora non ci sono conferme ufficiali.

Ecco, a seguire, il video dello spoiler: