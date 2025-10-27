Filippo Magnini confessa tutto: cosa c’è dietro la presunta gelosia di Giorgia Palmas

Filippo Magnini chiarisce a La Volta Buona le voci sulla presunta gelosia di Giorgia Palmas, assente nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle.

Dopo aver raccontato il motivo per cui ha detto sì a Milly Carlucci, Filippo Magnini è intervenuto nella puntata del 27 ottobre 2025 de La Volta Buona insieme alla ballerina Alessandra Tripoli, sua partner nel programma Ballando con le Stelle. I due hanno parlato della loro esperienza sul palco e delle dinamiche nate dietro le quinte, tra cui alcune frecciatine legate alla presunta gelosia della moglie, Giorgia Palmas, che non era presente nell’ultima puntata dello show di Rai 1.

Filippo Magnini risponde alle voci sulla presunta gelosia di Giorgia Palmas

Negli ultimi giorni, sui social e in studio a La Volta Buona, si è parlato dell’assenza di Giorgia Palmas durante l’ultima esibizione del marito a Ballando con le Stelle. Alcuni hanno interpretato questa mancanza come un segnale di gelosia nei confronti di Alessandra Tripoli.

A rafforzare questi sospetti, alcune frecciatine lanciate da Guillermo Mariotto, che ha evidenziato la presunta “freddezza” del nuotatore quando la moglie è presente. Il nuotatore ha voluto mettere le cose in chiaro: “Allora non ci conoscono“.

“Era convinta che ballassi con la Signora Coriandoli”

Oltre a chiarire le voci sulla gelosia della moglie, Filippo Magnini ha condiviso un episodio simpatico che riguarda sua figlia Mia. “Mia figlia mi ha scambiato per Simone Di Pasquale… era convinta che ballassi con la Signora Coriandoli“, ha raccontato sorridendo.

Infine, nella puntata del 27 ottobre 2025 de La Volta Buona, il campione ha poi riflettuto sulle sue difficoltà personali nell’esprimere emozioni in pubblico: “La cosa che voglio provare a spiegare è per me non è difficile tirare fuori la passione, per me è difficile tirar fuori davanti a persone che non conosco qualunque tipo di emozione. (…) Ci sto lavorando“.

Ecco, a seguire, il video della puntata pubblicato su X: