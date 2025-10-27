Stefano De Martino “costretto” a chiudere prima: la scelta drastica della Rai

La Rai accorcia il programma Affari Tuoi: il conduttore Stefano De Martino chiuderà prima. Ecco cosa sta succedendo.

Dopo le parole di Gerry Scotti sulla rivalità con Stefano De Martino, arriva una scelta decisa da parte della Rai che punta a riorganizzare i tempi televisivi serali. Nella sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, come riportato da Novella 2000, la Rai ha deciso di intervenire direttamente. Infatti, anticipa la chiusura, segnando una mossa strategica nella battaglia dell’access prime time.

Stefano De Martino chiuderà prima: la decisione ufficiale su Affari Tuoi

Con una nota ufficiale, il direttore dell’Intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore, ha comunicato che Affari Tuoi anticiperà la chiusura di alcuni minuti nei prossimi giorni. La motivazione è legata alla necessità di rispettare gli orari della prima serata e garantire ai telespettatori una fruizione più comoda della programmazione.

“Per consentire una partenza adeguata della programmazione di prima serata ho deciso di tagliare alcuni minuti al programma ‘Affari Tuoi’, in modo da ottimizzare l’inizio dei programmi di prime time. Si tratta di una decisione esclusivamente orientata al rispetto dei telespettatori al fine di poter godere della programmazione in orari più accessibili a tutti“, ha dichiarato.

Questa mossa si inserisce in un contesto televisivo in cui i programmi dell’access prime time tendono spesso a sforare, compromettendo la puntualità dell’offerta serale.

Il messaggio per Mediaset

Oltre all’annuncio della chiusura anticipata di Affari Tuoi, Williams Di Liberatore ha voluto mandare un messaggio anche agli altri operatori del settore televisivo. Riferendosi indirettamente ai competitor, aggiunge Novella 2000, ha dichiarato: “Spero che tale decisione possa essere funzionale ad adottare meccanismi virtuosi anche da parte degli altri editori, per consentire di anticipare ulteriormente tutti lo start delle prime serate nel rispetto del pubblico“.

Con questo intervento, la Rai auspica che anche le altre reti – tra cui Mediaset – prendano provvedimenti simili, contribuendo così a una televisione più ordinata e rispettosa dei tempi degli spettatori.