“Passavo col taccuino”: le parole di Gerry Scotti sulla rivalità con Stefano De Martino

Gerry Scotti al Festival dello Spettacolo celebra il “rivale” Stefano De Martino e parla della sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi.

Diventato nonno per la terza volta, Gerry Scotti ha colto l’occasione del Festival dello Spettacolo per lanciare un messaggio che nessuno si aspettava a Stefano De Martino. Davanti al pubblico e agli addetti ai lavori, il volto storico di Mediaset ha parlato della “sfida” con il conduttore di Affari Tuoi.

Gerry Scotti commenta la sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Nonostante le frecciatine a distanza che hanno infiammato i social negli ultimi mesi, come riportato da Fanpage, Gerry Scotti ha voluto chiarire che dietro alla competizione con Stefano De Martino c’è grande rispetto.

Lo ha fatto con un racconto divertente ma molto significativo: “A settembre, portando fuori il cane, vedevo ai pianterreni e al primo piano cosa guardavano. Passavo col taccuino: ‘De Martino, uno!’. Giravo l’angolo: ‘Scotti, uno pari’. Mi rendevo conto che la partita era bella“.

Le parole sul conduttore Stefano De Martino

Gerry Scotti, aggiunge Fanpage, non si è fermato alle battute. Durante l’evento, organizzato dal direttore di TV Sorrisi e Canzoni , ha voluto omaggiare pubblicamente il suo “rivale” definendolo una vera forza televisiva.

“Voglio rendere onore al mio avversario giovanissimo, Stefano De Martino, perché mettendo insieme le componenti sociali, regionali dei nostri due programmi, facciamo una cosa che non succedeva da trent’anni“, ha detto.

Infine, ha evidenziato anche l’impatto storico del loro successo combinato, spiegando come “con la somma delle platee si arriva a più di 11 milioni di italiani che guardano la televisione a quell’ora“. Con queste parole, ha non solo riconosciuto il valore di un collega più giovane, Stefano De Martino, ma anche celebrato un momento particolarmente positivo per la televisione generalista italiana

Ecco, a seguire, il video pubblicato su Instagram della consegna del Telegatto:



