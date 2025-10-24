Eleonora Pedron, l’ex Miss Italia a un passo dalla laurea: ecco il suo sogno nel cassetto

Eleonora Pedron a un passo dalla laurea magistrale in psicologia: l’ex Miss Italia racconta il suo sogno nel cassetto.

Mentre Jessica Morlacchi sogna Sanremo 2026 e lancia frecciatine ai “big” della musica, Eleonora Pedron si concentra sul suo sogno nel cassetto. L’ex Miss Italia 2002, oggi 43enne, ha rivelato a Blastingnews, come riportato da Gossip.it, di essere vicinissima alla conclusione del suo percorso universitario.

La vita di Eleonora Pedron lontana dai riflettori

Sempre molto riservata, Eleonora Pedron sta vivendo un periodo di grande serenità. È legata da oltre sei anni all’attore Fabio Troiano e ha due figli, Ines e Leon, nati dalla relazione con Max Biaggi.

Proprio a luglio scorso, in un’intervista a Confidenze, aveva spiegato che la laurea non è un “piano B“, ma il suo progetto principale di vita: “Continuerò a lavorare per eventi e campagne pubblicitarie, ma ciò che più desidero è aprire uno studio mio“.

“Mi manca un esame, poi la tesi”

Dopo aver conseguito la laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche il 18 dicembre 2023 all’Università Niccolò Cusano di Roma, Eleonora Pedron ha deciso di non fermarsi. “Sto concludendo i miei studi universitari: mi manca un esame, poi la tesi, e finalmente sarò laureata in psicologia clinica e della riabilitazione“, ha dichiarato con orgoglio.

Ma il vero sogno nel cassetto, quello che finora aveva tenuto per sé, aggiunge Gossip.it, riguarda il futuro post-laurea: “Il mio sogno ora è proprio questo: portare a termine gli studi e specializzarmi successivamente sulle problematiche legate all’infanzia. E’ un percorso che mi sta regalando tante soddisfazioni e sono felice di poter aiutare gli altri“.

Il suo sogno, dunque, è pronto a diventare realtà. E chissà che presto non la vedremo non solo laureata, ma anche nel suo studio, pronta ad aiutare gli altri, proprio come ha sempre desiderato.

Ecco, a seguire, l’ultimo post pubblicato dall’ex Miss Italia su Instagram: