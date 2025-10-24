Tensione ad Amici 2025: durante il daytime del 24 ottobre, Alessandra Celentano affronta il ballerino Emiliano.

Edizione movimentata di Amici 2025: dopo Lorella Cuccarini che perde la pazienza con un suo allievo, ora è il turno di Alessandra Celentano di avere un acceso confronto con Emiliano. Lo scambio, andato in onda nel daytime del 24 ottobre.

Amici 25: il confronto tra Alessandra Celentano e il ballerino Emiliano

La conversazione si apre con la Alessandra Celentano che si rivolge direttamente ad Emiliano: “Ti ho sentito ribollire come una pentola di fagioli per troppo tempo“. La maestra lo incalza immediatamente: “Vorrei capire qual era la tua contestazione“. Con tono fermo, aggiunge: “Detto che non puoi contestare niente, il voto che ti do non lo puoi contestare perché non sei nella posizione di farlo“.

L’allievo di Amici 2025 cerca di spiegare la sua reazione: “No, non mi hai fatto ragione, già stavo pensando al fatto che ho sbagliato. Cioè mi ha dato fastidio il fatto che ho studiato tanto e poi arrivo là e come sempre mi vado in pallone“.

“Atteggiamento spocchiosetto. La sufficienza non è possibile”

Alessandra Celentano, però, non accetta le giustificazioni e sottolinea: “Ho capito, però la colpa è tua, cioè non puoi dire io ho detto questo, io ho detto quello, io ho detto giusto, cioè un po’ spocchiosetto“. Emiliano ribatte: “A me mi è dispiaciuto perché in generale quando faccio una cosa io la voglio fare bene sempre“. La maestra risponde: “E questo va bene. Però non l’hai fatta bene“.

Il confronto si fa ancora più diretto quando Emiliano esprime il suo dispiacere per il voto ricevuto. “La sufficienza perché no, non è possibile, te lo sto dicendo perché così impari per la prossima volta, perché così prima di parlare e dire parole fritte, inutili e sbagliate ci pensi prima“, conclude la maestra.